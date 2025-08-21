Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

21. augusta 2025

Policajná prezidentka Maškarová skolabovala počas tlačovej konferencie – VIDEO


Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová vo štvrtok skolabovala na tlačovej konferencii



snimka obrazovky 2025 08 21 143830 676x469 21.8.2025  - Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová vo štvrtok skolabovala na tlačovej konferencii Ministerstva vnútra SR. Stalo sa tak, keď mala slovo na tému podvodov zmeraných na dôchodcov.


„Prepáčte, nejak mi prišlo zle, naozaj neviem prečo. Musím ukončiť svoju prezentáciu," povedala predtým, než odpadla.

Šéfka polície sa však okamžite prebrala a všetkých ubezpečila, že je v poriadku. „Ja mám nízky tlak," vysvetlila médiám.

 

Zdroj: SITA.sk - Policajná prezidentka Maškarová skolabovala počas tlačovej konferencie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

