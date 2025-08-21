|
Štvrtok 21.8.2025
|
|Denník - Správy
21. augusta 2025
Policajná prezidentka Maškarová skolabovala počas tlačovej konferencie – VIDEO
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová vo štvrtok skolabovala na tlačovej konferencii
21.8.2025 - Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová vo štvrtok skolabovala na tlačovej konferencii Ministerstva vnútra SR. Stalo sa tak, keď mala slovo na tému podvodov zmeraných na dôchodcov.
„Prepáčte, nejak mi prišlo zle, naozaj neviem prečo. Musím ukončiť svoju prezentáciu," povedala predtým, než odpadla.
Šéfka polície sa však okamžite prebrala a všetkých ubezpečila, že je v poriadku. „Ja mám nízky tlak," vysvetlila médiám.
