 24hod.sk    Z domova

19. decembra 2025

Pellegrini diskutoval s odborníkmi o novele Trestného zákona, rozhodnutie nevykoná podľa politického želania


Tagy: člen súdnej rady Novela Trestného zákona Predsedníčka Súdnej rady SR Prezident SR Prezidentka Policajného zboru SR Štátna tajomníčka Štátny tajomník Trestný zákon

Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi viacerých príslušných inštitúcií k odborným otázkam súvisiacim s novelou Trestného ...



19.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi viacerých príslušných inštitúcií k odborným otázkam súvisiacim s novelou Trestného zákona. Ako v tejto súvislosti uviedol, novelu, ktorú schválila minulý týždeň Národná rada SR a ktorá čaká na podpis, chce v prvom rade posúdiť z odborného hľadiska.


Plne rešpektujem právo každej vlády nastaviť trestné kódexy v zmysle svojej politiky, programu a ideológie. Preto pri každom zákone skúmam predovšetkým to, či nie je ohrozením ústavnosti, národnoštátnych záujmov a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Som prezidentom všetkých slovenských občanov a nebudem môj postoj k prijatým zákonom formulovať na základe politického želania ani koalície, ani opozície. Mojím prvotným záujmom bude vždy záujem ľudí. Rozhodnutie o podpise alebo vrátení novely trestného zákona prijmem v ústavnej lehote," uviedol po stretnutí Pellegrini.

Na odbornom stretnutí s hlavou štátu a jeho právnym tímom sa zúčastnili štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás, prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová, predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a člen súdnej rady Adrián Kucek.

Národná rada ešte minulý týždeň schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini diskutoval s odborníkmi o novele Trestného zákona, rozhodnutie nevykoná podľa politického želania © SITA Všetky práva vyhradené.

