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11. septembra 2026
Ministerstvo investícií spustilo nové výzvy, Migaľ predstavil zmeny v podpore prioritných okresov Slovenska – VIDEO
Tagy: eGrant Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR prioritné okresy Príspevok Regionálna politika regionálny príspevok
Na regionálny príspevok je tento rok vyčlenených približne 13,9 milióna eur. Ministerstvo investícií, ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Na regionálny príspevok je tento rok vyčlenených približne 13,9 milióna eur.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spustilo nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku pre 30 prioritných okresov Slovenska. Tento rok je prvým, keď sa prejavujú zásadné zmeny v systéme podpory, ktoré ministerstvo dlhodobo pripravovalo.
Ako informovalo ministerstvo, cieľom je, aby finančná pomoc smerovala k projektom, ktoré regióny najviac potrebujú, a zároveň zjednodušiť prístup k podpore a posilniť odborné hodnotenie projektov. Na regionálny príspevok je tento rok vyčlenených približne 13,9 milióna eur.
„Slovensko je jedna krajina, ale podmienky pre život a rozvoj v jednotlivých častiach Slovenska stále nie sú rovnaké. Regionálna politika má podľa mňa zmysel vtedy, keď dokáže tieto rozdiely postupne zmenšovať. Nie iba v strategických dokumentoch, štatistikách a tabuľkách, ale konkrétnymi projektmi, novým podnikaním, pracovnými miestami, kvalitnými službami, cestovným ruchom či lepšou miestnou infraštruktúrou. Práve preto meníme systém podpory prioritných okresov tak, aby peniaze smerovali tam, kde sú potreby najväčšie, a aby o úspechu projektu rozhodovala jeho kvalita a prínos pre región, nie kontakty žiadateľa,“ zdôraznil minister Samuel Migaľ význam reformy a upozornil, že samotné premenovanie okresov nestačí.
„Ak zmeníme názov a zoznam okresov, ale nezmeníme spôsob, akým regionálna politika funguje, žiadnu reformu sme neurobili.“ Počet prioritných okresov sa zvýšil z pôvodných 19 na 30.
22 okresov má k dispozícii plný rozsah podpory a osem je zaradených do osobitného režimu s nižšou finančnou podporou (4 000 až 10 000 eur) na menšie a rýchlo realizovateľné projekty.
Status prioritného okresu zároveň signalizuje územia s výraznejšími rozvojovými výzvami, čo môže byť zohľadnené vo verejnej podpore. Okrem toho MIRRI zjednodušilo celý proces podávania žiadostí o regionálny príspevok, ktorý sa teraz uskutočňuje elektronicky cez systém eGrant.
„Ak štát vytvorí žiadosť tak komplikovanú, že malá obec, občianske združenie alebo lokálny podnikateľ potrebuje najskôr zaplatiť profesionála, aby vôbec pochopil, čo od neho štát chce, nevytvorili sme kvalitnú kontrolu, ale bariéry. Chceme od žiadateľov informácie, ktoré potrebujeme na reálne posúdenie projektu, a nie údaje len preto, že ich štát v minulosti pýtal,“ vysvetlil minister Migaľ.
Podpora bude zároveň hodnotená podľa merateľných ukazovateľov zodpovedajúcich charakteru projektu – iné kritériá budú pre podnikateľské investície, iné pre projekty v zdravotníctve, cestovnom ruchu, sociálnych službách, vzdelávaní alebo bezpečnosti. Minister zdôraznil aj potrebu kombinácie regionálneho hlasu s odborným hodnotením.
„Riadiaci výbor má byť hlasom regiónu a jeho odporúčanie má byť dôležitým podkladom, ale odporúčanie nemôže nahradiť odborné posúdenie kvality projektu. Regionálna politika potrebuje regionálnu znalosť, ale verejné peniaze potrebujú zároveň odbornú kontrolu. Dobrý kontakt s prednostom, členom výboru ani ministerstvom nesmie byť kvalifikačným predpokladom na získanie regionálneho príspevku,“ uviedol Migaľ.
Okrem miestnych samospráv môžu o podporu žiadať aj podnikatelia, malé a stredné podniky, občianske združenia a ďalšie subjekty pôsobiace na danom území. Podporované oblasti zahŕňajú podnikanie, zamestnanosť, cestovný ruch, infraštruktúru, bezpečnosť, sociálne služby, vzdelávanie, zdravotníctvo a kultúru. Minister tiež vyjadril snahu zabezpečiť väčší hlas menších obcí v rozhodovaní o rozvoji regiónov.
„Slovenská samospráva nie sú iba veľké mestá a veľké organizácie. Sú to stovky malých obcí, ktoré majú iné problémy, iné možnosti a často aj podstatne slabší hlas. Chcem garantovať, že v systéme regionálneho rozvoja ich bude veľmi hlasno počuť,“ prízvukoval Migaľ.
Na záver avizoval intenzívnu prácu na ďalšom zvýšení finančných prostriedkov určených pre prioritné okresy na minimálne dvojnásobok dnešnej úrovne. MIRRI zároveň rokuje s Ministerstvom financií SR o možnosti opätovného využitia nevyčerpaných či vrátených finančných prostriedkov na nové regionálne projekty.
Výzvy na poskytnutie príspevku sú otvorené do 5. októbra 2026, žiadosti sa podávajú elektronicky prostredníctvom systému eGrant. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke MIRRI SR.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií spustilo nové výzvy, Migaľ predstavil zmeny v podpore prioritných okresov Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spustilo nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku pre 30 prioritných okresov Slovenska. Tento rok je prvým, keď sa prejavujú zásadné zmeny v systéme podpory, ktoré ministerstvo dlhodobo pripravovalo.
Ako informovalo ministerstvo, cieľom je, aby finančná pomoc smerovala k projektom, ktoré regióny najviac potrebujú, a zároveň zjednodušiť prístup k podpore a posilniť odborné hodnotenie projektov. Na regionálny príspevok je tento rok vyčlenených približne 13,9 milióna eur.
Fungovanie regionálnej politiky
„Slovensko je jedna krajina, ale podmienky pre život a rozvoj v jednotlivých častiach Slovenska stále nie sú rovnaké. Regionálna politika má podľa mňa zmysel vtedy, keď dokáže tieto rozdiely postupne zmenšovať. Nie iba v strategických dokumentoch, štatistikách a tabuľkách, ale konkrétnymi projektmi, novým podnikaním, pracovnými miestami, kvalitnými službami, cestovným ruchom či lepšou miestnou infraštruktúrou. Práve preto meníme systém podpory prioritných okresov tak, aby peniaze smerovali tam, kde sú potreby najväčšie, a aby o úspechu projektu rozhodovala jeho kvalita a prínos pre región, nie kontakty žiadateľa,“ zdôraznil minister Samuel Migaľ význam reformy a upozornil, že samotné premenovanie okresov nestačí.
„Ak zmeníme názov a zoznam okresov, ale nezmeníme spôsob, akým regionálna politika funguje, žiadnu reformu sme neurobili.“ Počet prioritných okresov sa zvýšil z pôvodných 19 na 30.
22 okresov má k dispozícii plný rozsah podpory a osem je zaradených do osobitného režimu s nižšou finančnou podporou (4 000 až 10 000 eur) na menšie a rýchlo realizovateľné projekty.
Proces podávanie žiadostí o príspevok
Status prioritného okresu zároveň signalizuje územia s výraznejšími rozvojovými výzvami, čo môže byť zohľadnené vo verejnej podpore. Okrem toho MIRRI zjednodušilo celý proces podávania žiadostí o regionálny príspevok, ktorý sa teraz uskutočňuje elektronicky cez systém eGrant.
„Ak štát vytvorí žiadosť tak komplikovanú, že malá obec, občianske združenie alebo lokálny podnikateľ potrebuje najskôr zaplatiť profesionála, aby vôbec pochopil, čo od neho štát chce, nevytvorili sme kvalitnú kontrolu, ale bariéry. Chceme od žiadateľov informácie, ktoré potrebujeme na reálne posúdenie projektu, a nie údaje len preto, že ich štát v minulosti pýtal,“ vysvetlil minister Migaľ.
Projekty v zdravotníctve, vzdelávaní a bezpečnosti
Podpora bude zároveň hodnotená podľa merateľných ukazovateľov zodpovedajúcich charakteru projektu – iné kritériá budú pre podnikateľské investície, iné pre projekty v zdravotníctve, cestovnom ruchu, sociálnych službách, vzdelávaní alebo bezpečnosti. Minister zdôraznil aj potrebu kombinácie regionálneho hlasu s odborným hodnotením.
„Riadiaci výbor má byť hlasom regiónu a jeho odporúčanie má byť dôležitým podkladom, ale odporúčanie nemôže nahradiť odborné posúdenie kvality projektu. Regionálna politika potrebuje regionálnu znalosť, ale verejné peniaze potrebujú zároveň odbornú kontrolu. Dobrý kontakt s prednostom, členom výboru ani ministerstvom nesmie byť kvalifikačným predpokladom na získanie regionálneho príspevku,“ uviedol Migaľ.
Okrem miestnych samospráv môžu o podporu žiadať aj podnikatelia, malé a stredné podniky, občianske združenia a ďalšie subjekty pôsobiace na danom území. Podporované oblasti zahŕňajú podnikanie, zamestnanosť, cestovný ruch, infraštruktúru, bezpečnosť, sociálne služby, vzdelávanie, zdravotníctvo a kultúru. Minister tiež vyjadril snahu zabezpečiť väčší hlas menších obcí v rozhodovaní o rozvoji regiónov.
Nevyčerpané finančné prostriedky
„Slovenská samospráva nie sú iba veľké mestá a veľké organizácie. Sú to stovky malých obcí, ktoré majú iné problémy, iné možnosti a často aj podstatne slabší hlas. Chcem garantovať, že v systéme regionálneho rozvoja ich bude veľmi hlasno počuť,“ prízvukoval Migaľ.
Na záver avizoval intenzívnu prácu na ďalšom zvýšení finančných prostriedkov určených pre prioritné okresy na minimálne dvojnásobok dnešnej úrovne. MIRRI zároveň rokuje s Ministerstvom financií SR o možnosti opätovného využitia nevyčerpaných či vrátených finančných prostriedkov na nové regionálne projekty.
Výzvy na poskytnutie príspevku sú otvorené do 5. októbra 2026, žiadosti sa podávajú elektronicky prostredníctvom systému eGrant. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke MIRRI SR.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií spustilo nové výzvy, Migaľ predstavil zmeny v podpore prioritných okresov Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: eGrant Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR prioritné okresy Príspevok Regionálna politika regionálny príspevok
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