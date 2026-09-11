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Piatok 11.9.2026
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11. septembra 2026
Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme, Filmový chodník slávy a polymetalická baňa
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme v Moste pri Bratislave, odhalenie dlaždice Emilovi Horváthovi na chodníku slávy, polymetalická baňa, chrámu Bayon v Kambodži a vizualizácia Strieborného ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme v Moste pri Bratislave, odhalenie dlaždice Emilovi Horváthovi na chodníku slávy, polymetalická baňa, chrámu Bayon v Kambodži a vizualizácia Strieborného námestia v Banskej Bystrici po rekonštrukcii.
[photo id="2493620" /]
Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme v Moste pri Bratislave, odhalenie dlaždice Emilovi Horváthovi na chodníku slávy, polymetalická baňa, chrámu Bayon v Kambodži a vizualizácia Strieborného námestia v Banskej Bystrici po rekonštrukcii.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme, Filmový chodník slávy a polymetalická baňa © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2493620" /]
Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme v Moste pri Bratislave, odhalenie dlaždice Emilovi Horváthovi na chodníku slávy, polymetalická baňa, chrámu Bayon v Kambodži a vizualizácia Strieborného námestia v Banskej Bystrici po rekonštrukcii.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (11. september 2026): Deň na alpaka farme, Filmový chodník slávy a polymetalická baňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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