Záujem o prácu v bezpečnostných zložkách rastie, SIS chce posilniť kapacity mladými absolventmi

5.8.2025 (SITA.sk) - Záujem o prácu v Slovenskej informačnej službe (SIS) kontinuálne rastie. Ako informovala hovorkyňa SIS Natália Jachym Holubová, SIS chce byť naďalej atraktívnym zamestnávateľom v oblasti bezpečnostných zložiek štátu a zamerať sa na získavanie mladých absolventov aj skúsených odborníkov.„Vysoký potenciál vidíme v mladých ľuďoch tesne po skončení štúdia, ktorých chceme osloviť a motivovať k tomu, aby prejavili záujem o prácu v službe a vôbec o prácu pre štát a jeho bezpečnostné zložky,“ uviedol riaditeľ SIS Pavol Gašpar . SIS plánuje posilniť personálne kapacity absolventmi stredných a vysokých škôl so zručnosťami vhodnými pre prácu v spravodajskej službe.„Aj keď sa môže zdať, že práca v službe je rutinná, opak je pravdou. Je rôznorodá, zaujímavá a ponúka viacero možností, ktoré sa odzrkadlia na kariérnom aj osobnom raste. Každá spravodajská služba vo svete si dnes, takpovediac, vychováva novú generáciu príslušníkov a na to sa chceme sústrediť aj my,“ dodal Gašpar.SIS ponúka novým príslušníkom náborový príspevok 5-tisíc eur, príspevok na bývanie, možnosti rekreácie, kúpeľnej liečby a vzdelávania v cudzích jazykoch. Výsledná mzda je tvorená z viacerých zložiek. Prvým krokom je podľa hovorkyne SIS podanie písomnej žiadosti o prijatie do služobného pomeru, pričom podmienky prijatia sú náročnejšie, no prijímací proces môže byť úspešný.SIS potrebuje nielen pracovníkov v teréne, ale aj právnikov, analytikov, IT expertov, personalistov či ekonómov. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s podmienkami prijatia na webovej stránke SIS v časti Kariéra.