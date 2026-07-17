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17. júla 2026
Ministerstvo investícií vyjadrilo jasný postoj: Eurofondy patria regiónom, nie do predvolebnej kampane
Cieľom MIRRI podľa ich slov nie je posilňovať moc jednotlivých županov, ale zabezpečiť, aby európske zdroje priniesli čo najväčší úžitok ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska.
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17.7.2026 (SITA.sk) - Cieľom MIRRI podľa ich slov nie je posilňovať moc jednotlivých županov, ale zabezpečiť, aby európske zdroje priniesli čo najväčší úžitok ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vyjadrilo jasný postoj k diskusiám o rozdeľovaní eurofondov v kontexte blížiacich sa regionálnych volieb.
Podľa vyjadrenia ministerstva peniaze patria regiónom, nie do predvolebnej kampane županov. Zdôraznilo, že najväčšia časť eurofondov by mala smerovať priamo do regiónov na zlepšenie infraštruktúry a verejných služieb.
Ministerstvo jednoznačne odmieta zneužívanie legitímnej diskusie o budúcnosti kohéznej politiky na politické účely, ktoré podľa nich vytvára nepravdivý obraz o problémoch regiónov a ich údajnom pôvode z Bratislavy. V tlačovej správe MIRRI upozorňuje na to, že súčasný systém tvorby a rozdeľovania eurofondov nevznikol bez aktívnej účasti samosprávnych krajov. Mechanizmy integrovaných územných investícií, fungovanie rád partnerstva aj výber regionálnych priorít sa nastavovali v spolupráci s krajmi, a krajom vznikol vplyv na prípravu, výber a realizáciu projektov.
„Ak dnes niektorí župani systém kritizujú, mali by povedať, akú zodpovednosť niesli pri jeho nastavení a ako svoje možnosti využili,“ uvádza ministerstvo.
MIRRI tiež odmieta predstavu, že regióny reprezentujú len predsedovia samosprávnych krajov. „Regióny tvoria predovšetkým ich obyvatelia, mestá a obce, starostovia a primátori, školy, nemocnice, podnikatelia a občianske organizácie,“ uvádza rezort a podotýka, že väčšie rozhodovanie regiónov musí znamenať férové partnerstvo všetkých, ktorí v nich žijú a realizujú projekty.
Čo sa týka Bratislavského kraja, ministerstvo upozorňuje, že netreba ho politicky obhajovať, no zároveň pripomína, že ako rozvinutejší región mal v predchádzajúcom programovom období obmedzené možnosti čerpania regionálnej podpory.
„Vtedy sa dnešní kritici neozývali s rovnakou intenzitou,“ pripomína MIRRI a dodáva, že nie je pravda, že každé euro investované v Bratislave bolo odobrané iným regiónom. Služby v hlavnom meste totiž využívajú aj obyvatelia z iných krajov.
„To, čo vlastne župani Majerský (Milan Majerský predseda Prešovského samosprávneho kraja) a Lunter (Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja) chcú, je nechať obyvateľov svojich krajov stáť v zápchach na nezrekonštruovaných cestách pred Bratislavou a cestovať starými autobusmi, keď budú potrebovať vybaviť veci v hlavnom meste,“ konštatuje ministerstvo.
Ministerstvo zároveň vyzýva regionálnych politikov, aby medzi sebou nehrali politické hry. „Za pozornosť stojí, ako rýchlo dokázali konzervatívni a progresívni politici odložiť svoje rozdiely kvôli väčšiemu objemu peňazí, o ktorých by oni osobne rozhodovali,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Cieľom MIRRI podľa ich slov nie je posilňovať moc jednotlivých županov, ale zabezpečiť, aby európske zdroje priniesli čo najväčší úžitok ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska. Eurofondy podľa vyjadrení rezortu nie sú súťažou o čo najväčší rozpočet pre politikov, ale o realizáciu kvalitných, pripravených a prospešných projektov, ako sú cesty, školy, nemocnice a pracovné miesta.
MIRRI SR sa tiež vyjadrilo, že je pripravené diskutovať o posilnení územného princípu a nastavení ďalšieho programového obdobia, avšak táto diskusia musí byť založená na výsledkoch, kvalite projektov a potrebách ľudí, nie na predvolebných politických tlakoch či požiadavkách na zdvojnásobenie rozpočtu bez vyhodnotenia využitia existujúcich zdrojov.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií vyjadrilo jasný postoj: Eurofondy patria regiónom, nie do predvolebnej kampane © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vyjadrilo jasný postoj k diskusiám o rozdeľovaní eurofondov v kontexte blížiacich sa regionálnych volieb.
Podľa vyjadrenia ministerstva peniaze patria regiónom, nie do predvolebnej kampane županov. Zdôraznilo, že najväčšia časť eurofondov by mala smerovať priamo do regiónov na zlepšenie infraštruktúry a verejných služieb.
Aktívna účasť samosprávnych krajov
Ministerstvo jednoznačne odmieta zneužívanie legitímnej diskusie o budúcnosti kohéznej politiky na politické účely, ktoré podľa nich vytvára nepravdivý obraz o problémoch regiónov a ich údajnom pôvode z Bratislavy. V tlačovej správe MIRRI upozorňuje na to, že súčasný systém tvorby a rozdeľovania eurofondov nevznikol bez aktívnej účasti samosprávnych krajov. Mechanizmy integrovaných územných investícií, fungovanie rád partnerstva aj výber regionálnych priorít sa nastavovali v spolupráci s krajmi, a krajom vznikol vplyv na prípravu, výber a realizáciu projektov.
„Ak dnes niektorí župani systém kritizujú, mali by povedať, akú zodpovednosť niesli pri jeho nastavení a ako svoje možnosti využili,“ uvádza ministerstvo.
Férové partnerstvo
MIRRI tiež odmieta predstavu, že regióny reprezentujú len predsedovia samosprávnych krajov. „Regióny tvoria predovšetkým ich obyvatelia, mestá a obce, starostovia a primátori, školy, nemocnice, podnikatelia a občianske organizácie,“ uvádza rezort a podotýka, že väčšie rozhodovanie regiónov musí znamenať férové partnerstvo všetkých, ktorí v nich žijú a realizujú projekty.
Čo sa týka Bratislavského kraja, ministerstvo upozorňuje, že netreba ho politicky obhajovať, no zároveň pripomína, že ako rozvinutejší región mal v predchádzajúcom programovom období obmedzené možnosti čerpania regionálnej podpory.
„Vtedy sa dnešní kritici neozývali s rovnakou intenzitou,“ pripomína MIRRI a dodáva, že nie je pravda, že každé euro investované v Bratislave bolo odobrané iným regiónom. Služby v hlavnom meste totiž využívajú aj obyvatelia z iných krajov.
Politické hry
„To, čo vlastne župani Majerský (Milan Majerský predseda Prešovského samosprávneho kraja) a Lunter (Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja) chcú, je nechať obyvateľov svojich krajov stáť v zápchach na nezrekonštruovaných cestách pred Bratislavou a cestovať starými autobusmi, keď budú potrebovať vybaviť veci v hlavnom meste,“ konštatuje ministerstvo.
Ministerstvo zároveň vyzýva regionálnych politikov, aby medzi sebou nehrali politické hry. „Za pozornosť stojí, ako rýchlo dokázali konzervatívni a progresívni politici odložiť svoje rozdiely kvôli väčšiemu objemu peňazí, o ktorých by oni osobne rozhodovali,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Úžitok európskych zdrojov
Cieľom MIRRI podľa ich slov nie je posilňovať moc jednotlivých županov, ale zabezpečiť, aby európske zdroje priniesli čo najväčší úžitok ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska. Eurofondy podľa vyjadrení rezortu nie sú súťažou o čo najväčší rozpočet pre politikov, ale o realizáciu kvalitných, pripravených a prospešných projektov, ako sú cesty, školy, nemocnice a pracovné miesta.
MIRRI SR sa tiež vyjadrilo, že je pripravené diskutovať o posilnení územného princípu a nastavení ďalšieho programového obdobia, avšak táto diskusia musí byť založená na výsledkoch, kvalite projektov a potrebách ľudí, nie na predvolebných politických tlakoch či požiadavkách na zdvojnásobenie rozpočtu bez vyhodnotenia využitia existujúcich zdrojov.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií vyjadrilo jasný postoj: Eurofondy patria regiónom, nie do predvolebnej kampane © SITA Všetky práva vyhradené.
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