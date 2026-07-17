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17. júla 2026
Turistov na chorvátskom ostrove Hvar vystrašilo meteocunami, lode sa zrazu ocitli na suchu – VIDEO
Meteocunami vzniká v dôsledku náhlych zmien atmosférického tlaku, ktoré vyvolávajú osciláciu morskej hladiny. Turistov v chorvátskom meste Stari Grad na ostrove Hvar vystrašil v stredu večer ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Meteocunami vzniká v dôsledku náhlych zmien atmosférického tlaku, ktoré vyvolávajú osciláciu morskej hladiny.
Turistov v chorvátskom meste Stari Grad na ostrove Hvar vystrašil v stredu večer nezvyčajný meteorologický jav známy ako meteocunami. Po približne 30-centimetrovom vzdutí hladiny mora nasledoval rýchly odliv, počas ktorého hladina klesla asi o 60 centimetrov pod bežnú úroveň.
Podľa portálu Dalmacija Danas zostali niektoré lode po ústupe vody na suchu. „Najviac prekvapení boli turisti, ktorí tento jav pravdepodobne videli prvýkrát. More im zrazu siahlo len po kolená a utekali,“ opísal jeden zo svedkov.
Meteocunami vzniká v dôsledku náhlych zmien atmosférického tlaku, ktoré vyvolávajú osciláciu morskej hladiny. Najvýraznejšie sa prejavuje v dlhých a plytkých zátokách, akou je aj záliv pri meste Stari Grad.
Silný vietor medzitým spôsoboval problémy aj v Zadare. Hasiči tam odstraňovali popadané stromy a konáre a zasahovali aj pri prevrátených plachetniciach, informoval portál Slobodna Dalmacija.
Zdroj: SITA.sk - Turistov na chorvátskom ostrove Hvar vystrašilo meteocunami, lode sa zrazu ocitli na suchu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Turistov v chorvátskom meste Stari Grad na ostrove Hvar vystrašil v stredu večer nezvyčajný meteorologický jav známy ako meteocunami. Po približne 30-centimetrovom vzdutí hladiny mora nasledoval rýchly odliv, počas ktorého hladina klesla asi o 60 centimetrov pod bežnú úroveň.
Podľa portálu Dalmacija Danas zostali niektoré lode po ústupe vody na suchu. „Najviac prekvapení boli turisti, ktorí tento jav pravdepodobne videli prvýkrát. More im zrazu siahlo len po kolená a utekali,“ opísal jeden zo svedkov.
Meteocunami vzniká v dôsledku náhlych zmien atmosférického tlaku, ktoré vyvolávajú osciláciu morskej hladiny. Najvýraznejšie sa prejavuje v dlhých a plytkých zátokách, akou je aj záliv pri meste Stari Grad.
Silný vietor medzitým spôsoboval problémy aj v Zadare. Hasiči tam odstraňovali popadané stromy a konáre a zasahovali aj pri prevrátených plachetniciach, informoval portál Slobodna Dalmacija.
Zdroj: SITA.sk - Turistov na chorvátskom ostrove Hvar vystrašilo meteocunami, lode sa zrazu ocitli na suchu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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