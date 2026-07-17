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17. júla 2026

Neľudský luxus. Talianska polícia vykonala razie v popredných módnych domoch pre vykorisťovanie pracovníkov


Tagy: Luxusná móda Módny priemysel Pracovné podmienky Talianska polícia Vykorisťovanie

Rozsiahle vyšetrovanie odhalilo množstvo prípadov vykorisťujúcich pracovných podmienok v dodávateľských reťazcoch niektorých popredných talianskych módnych domov, vrátane Prady, Givenchy a Dolce & Gabbana.



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gettyimages 1394033419 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Rozsiahle vyšetrovanie odhalilo množstvo prípadov vykorisťujúcich pracovných podmienok v dodávateľských reťazcoch niektorých popredných talianskych módnych domov, vrátane Prady, Givenchy a Dolce & Gabbana.


Talianska polícia vo štvrtok vykonala razie v kanceláriách viacerých luxusných módnych značiek vrátane Bulgari a Chanel pre podozrenia, že využívali subdodávateľov zamestnávajúcich čínskych pracovníkov v neľudských pracovných podmienkach, informoval v piatok milánsky prokurátor Paolo Storari.

Medzi ďalšie značky patrili Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler a Stefano Ricci, potvrdil Storari pre agentúru AFP informácie, ktoré predtým zverejnil denník Il Sole 24 Ore.

Lacní čínski pracovníci


Rozsiahle vyšetrovanie milánskej prokuratúry odhalilo množstvo prípadov vykorisťujúcich pracovných podmienok v dodávateľských reťazcoch niektorých popredných talianskych módnych domov, vrátane Prady, Givenchy a Dolce & Gabbana.

Jadrom problému je takmer všadeprítomná prax, keď značky zadávajú výrobu dodávateľom, ktorí ju následne posúvajú ďalším firmám. Pri čoraz nižších maržiach a minimálnom dohľade nad pracovnými podmienkami sa výroba končí u spoločností zamestnávajúcich čínskych pracovníkov v neľudských podmienkach.

Útok na talianske značky


Niektoré značky boli dočasne umiestnené pod správu štátu pre obavy z pracovných podmienok u ich dodávateľov. Obmedzenia boli zrušené, keď firmy súhlasili so sprísneným dohľadom nad svojimi dodávateľskými reťazcami.

Talianska vláda sa postavila na obranu luxusných značiek. Minister priemyslu Adolfo Urso minulý rok vyhlásil, že reputácia talianskych značiek je „pod útokom“.


Zdroj: SITA.sk - Neľudský luxus. Talianska polícia vykonala razie v popredných módnych domoch pre vykorisťovanie pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Luxusná móda Módny priemysel Pracovné podmienky Talianska polícia Vykorisťovanie
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