Pondelok 9.3.2026
Meniny má Františka
Denník - Správy
09. marca 2026
Ministerstvo kultúry bráni výdavky na ceremoniáli v Trenčíne, opozícia podľa neho skresľuje realitu
Tagy: Európske hlavné mesto kultúry Európske hlavné mesto kultúry 2026 Ministerka kultúry SR Opozícia
Rezort kultúry sa ohradil voči tvrdeniam opozície v súvislosti s Otváracím ceremoniálom Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Odmieta zavádzajúce útoky ...
9.3.2026 (SITA.sk) - Rezort kultúry sa ohradil voči tvrdeniam opozície v súvislosti s Otváracím ceremoniálom Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Odmieta zavádzajúce útoky a cielenú diskreditáciu práce Ministerstva kultúry (MK) SR na podujatí.
„Rezort považuje za neprípustné, aby bola odborná kultúrna diplomacia zneužívaná na lacný politický marketing, ktorý hrubo skresľuje realitu a poškodzuje dobré meno Slovenska v očiach zahraničných partnerov,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Zdôraznila, že účasť ministerskej delegácie v Trenčíne nebola len formálnou návštevou, ale išlo o kľúčový diplomatický výkon v rámci prestížneho európskeho titulu.
„Hlavnou úlohou ministerky kultúry počas takéhoto podujatia je budovanie vzťahov so zahraničnými delegáciami a reprezentácia štátu na najvyššej úrovni. Zorganizovanie pracovnej večere a recepcie v priestoroch hotela Elizabeth bolo vopred plánovaným a protokolárne štandardným krokom, ktorý vytvoril nevyhnutný priestor pre bilaterálne rokovania s diplomatmi z partnerských krajín,” prízvukovala Demková.
Doplnila, že náklady v sume približne 23-tisíc eur určené na ubytovanie a reprezentačné účely zodpovedajú dôležitosti podujatia medzinárodného formátu, zahŕňajú komplexné zabezpečenie pre celú delegáciu rezortu a ich hostí. „Je absurdné, ak opozícia kritizuje oprávnené výdavky, ktoré priamo slúžia na propagáciu slovenskej kultúry a hostenie zahraničných špičiek, zatiaľ čo v minulosti dochádzalo k nekontrolovanému míňaniu verejných zdrojov na ideologické projekty bez reálneho prínosu pre občanov,” uviedla Demková.
Dodala, že rezort kultúry považuje neustále snahy opozície podkopávať záujmy Slovenska v zahraničí a vykresľovať ho v negatívnom svetle za skutočnú medzinárodnú hanbu.
„Je to práve deštruktívna rétorika opozičných politikov, ktorá vyrába Slovensku zlú reklamu pred partnermi z EÚ. Rezort kultúry odmieta tento trend sebabičovania a bude aj naďalej suverénne prezentovať našu kultúru ako hrdú a pohostinnú, bez ohľadu na politické útoky aktivistov v poslaneckých laviciach,” uzavrela Demková.
Za minutie sumy 23-tisíc eur na slávnostnom otváracom ceremoniáli Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 kritizovalo ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Vyzvalo ju na vrátenie čiastky zo svojho. Poslankyňa a členka Výboru pre kultúru a médiá NR SR Dana Kleinert kritizovala, že šéfka rezortu kultúry sa zdržiavala prevažne v hoteli. Spresnila, že ministerstvo si ubytovanie objednalo za 4-tisíc eur, doobedná recepcia vyšla na vyše 6-tisíc eur a večera stála 8,5-tisíc eur, bez DPH. Jednotlivé položky možno nájsť v zozname zverejnených objednávok ministerstva.
Kleinert tiež tvrdila, že večera sa konala v rovnakom čase ako slávnostný ceremoniál, a ministerka na ňu pozvala zástupcov zahraničných návštev. „Nielenže im tým vyslala signál, že ju dlhodobo pripravovaný program a slovenská kultúra vôbec nezaujímajú, našich partnerov tým zároveň dostala do nepríjemnej protokolárnej situácie,” vravela. Avizovala, že progresívci budú žiadať zverejnenie finálnych faktúr a pozrú na hospodárnosť vynaložených prostriedkov.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry bráni výdavky na ceremoniáli v Trenčíne, opozícia podľa neho skresľuje realitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort kritizuje rétoriku opozície
