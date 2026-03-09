Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. marca 2026

V prípade vraždy staršieho páru v Bratislave bol obvinený 37-ročný Štefan


V prípade dvojnásobnej vraždy, ktorá sa odohrala v sobotu 7. marca v byte na ulici Pri starej prachárni v Bratislave, padlo obvinenie. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa



policia policajne auto 676x487 9.3.2026 (SITA.sk) - V prípade dvojnásobnej vraždy, ktorá sa odohrala v sobotu 7. marca v byte na ulici Pri starej prachárni v Bratislave, padlo obvinenie. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy 37-ročnému Štefanovi H, ktorý bol v deň skutku zadržaný.


Obvinený sa momentálne nachádza v cele policajného zaistenia, vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

Polícia prijala oznámenie o tragickej udalosti v sobotu ráno. Po príchode do bytu sa tam nachádzali dve mŕtve osoby a jeden muž, ktorého zadržali. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk išlo o syna zavraždených.

Hovorkyňa operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre portál uviedla, že u 69-ročného muža a 75-ročnej ženy lekár konštatoval úmrtie. Podľa polície obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno-lekársku pitvu.


Zdroj: SITA.sk - V prípade vraždy staršieho páru v Bratislave bol obvinený 37-ročný Štefan © SITA Všetky práva vyhradené.

