Pondelok 9.3.2026
|Denník - Správy
Politológ by zrušenie voľby poštou zo zahraničia považoval za veľký krok späť, ako hlavnú motiváciu konania vlády vidí strach
Vyhlásenia viacerých najvyšších vládnych predstaviteľov o zmene podmienok voľby do Národnej rady (NR) SR zo zahraničia možno vnímať ako presný opak toho, čo sami vytýčili ...
Viacerí predstavitelia vládnej koalície totiž v uplynulých týždňoch naznačili zámer zrušiť možnosť pre občanov SR žijúcich v zahraničí voliť v parlamentných voľbách poštou. Nahradiť by ju mohla voľba na zastupiteľských úradoch, prípadne aj na ďalších určených miestach v zahraničí.
„Vyťahovanie a načasovanie“ tejto témy
Onufrák v tomto smere poukázal, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2023 až 2027 venovala problematike volieb vo viacerých rovinách. Okrem iného v ňom vláda prehlásila, že vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia v roku 2029.
"Inými slovami, nielenže nevytvoria podmienky pre hlasovanie poštou pre voľby prezidenta SR v roku 2029, ale chcú zmeniť aj spôsob hlasovania pre parlamentné voľby,” skonštatoval politológ v súvislosti s medializovaným zámerom.
"Na druhej strane je potrebné poukázať i na "vyťahovanie a načasovanie" tejto témy pred verejnosťou, a to v snahe odvrátiť pozornosť verejnosti od iných omnoho závažnejších tém, akými sú rast daní a odvodov, konsolidácia, rast inflácie, zhoršujúce sa podnikateľské prostredie a podobne,” dodal Onufrák.
Alternatívny spôsob hlasovania
Podotkol tiež, že voľba poštou je len jedným z alternatívnych spôsobov hlasovania, existuje napríklad aj hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca, prenosnej volebnej schránky či osobné hlasovanie na zastupiteľskom úrade alebo elektronické hlasovanie. Poukázal, že podľa International Institute for Democracy and Electoral Assistance hlasovanie poštou zo zahraničia využíva približne 50 štátov sveta zo sledovaných 218.
"V 12 štátoch EÚ je možné hlasovať poštou nielen zo zahraničia, ale aj na území daného štátu. V rámci EÚ sú len štyri štáty, ktoré tento spôsob hlasovania nevyužívajú vôbec, a to Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko a Malta. Nemyslím si, že by bolo správne zaradiť sa do tejto skupiny. Osobne by som to považoval za veľký krok späť,” vraví Onufrák.
Strach ako hlavná motivácia
Ako hlavnú motiváciu konania vlády v rozpore s jej vlastným programovým vyhlásením politológ vidí strach, konkrétne z toho, že v najbližších parlamentných voľbách môžu byť jazýčkom na váhach práve voliči zo zahraničia. Poukázal, že počet občanov žijúcich mimo SR sa môže pohybovať v rozmedzí 300-tisíc až 500-tisíc, pričom v posledných voľbách ich volilo bezmála 59-tisíc, čo podľa Onufráka rozhodne nie je zanedbateľný počet.
"Okrem toho, voliči zo zahraničia vo svojej voľbe preferovali politické subjekty na pravej strane politického spektra. O víťazovi volieb môžu rozhodnúť i desatiny percenta hlasov a tento fakt si zjavne uvedomujú i predstavitelia strán súčasnej vládnej koalície. Hlasy zo zahraničia môžu byť neskôr rozhodujúce i pri zostavovaní novej vlády,” vysvetľuje politológ, poukazujúc, že pri povolebných rokovaniach o zložení vlády je dôležité i poradie vo voľbách, prvé miesto je vždy iné oproti druhému, tretiemu či ďalším.
Spoločnosť by mala reagovať rázne
Politológ je toho názoru, že cieľom každej skutočne demokratickej vlády by malo byť vytvorenie takých podmienok, aby voľby pritiahli čo najvyšší počet oprávnených voličov. Dodal, že čím vyššia je volebná účasť, tým vyššia je aj legitimita a reprezentatívnosť zvolených zástupov.
"Pokiaľ je snahou vládneho establišmentu eliminovať časť voličov – občanov SR, ktorí sa v čase volieb nachádzajú (bez ohľadu na dôvod) mimo územia SR, tým, že im bude podstatne sťažený prístup voliť zo zahraničia poštou, spoločnosť by na to mala rázne a odmietavo reagovať,” vraví Onufrák.
Alternatívny spôsob hlasovania zo zahraničia na zastupiteľských úradoch SR nepovažuje za adekvátnu náhradu. Počet zastupiteľských úradov SR vo svete je podľa jeho slov značne limitujúci, najkritickejšia situácia je podľa neho v oblasti Strednej a Južnej Ameriky, aj na africkom kontinente.
Obmedzenie ochoty a práva voliť
"Okrem toho, na už aj tak značne personálne poddimenzované zastupiteľské úrady SR vo svete sa na ne plánuje ľahkovážne delegovať ďalšie a ďalšie povinnosti,” podotkol. Dodal, že hoci v Európe sú počty slovenských zastupiteľských úradov, aj vzdialenosti, podstatne priaznivejšie, i v týchto prípadoch podľa neho možno hovoriť o vzďaľovaní sa štátu vlastným občanom.
"Ako príklad uvediem napríklad Veľkú Britániu, kde žije pomerne silná populácia občanov SR. Je značný rozdiel, či žijete a pracujete v Londýne a jeho okolí, v strednom Anglicku alebo na škótskom vidieku. To isté možno povedať o situácií v hociktorom inom štáte,” uviedol Onufrák zdôrazňujúc, že akékoľvek cestovanie, či už na Slovensko, alebo na zastupiteľský úrad občanovi jeho ochotu a právo voliť markantne obmedzí a predraží.
"Nehovoriac aj o tisícoch občanov SR, ktorí vlastnia nehnuteľnosti a trvalé pobyty majú evidované v okolitých štátoch. Tento aspekt je zvlášť vypuklý v okolí hlavného mesta Bratislava, ale aj v prípade okolia Košíc,” dodal.
Väčšie administratívne nároky
Onufrák poukázal, že dostupnosť pošty je vyššia, než dostupnosť zastupiteľských úradov a pri súčasnom, spôsobe alternatívneho hlasovania prostredníctvom pošty možno voličský hlas odoslať v podstate odvšadiaľ. Doplnil, že pri voľbe poštou sú na občana kladené väčšie administratívne nároky, najmä v súvislosti s dodržiavaním termínov.
"Občan musí vo vlastnom záujme a vo väčšej miere sledovať zverejňované a aktualizované informácie MV SR o samotných voľbách. Nemenej dôležité je i včasné odoslanie návratnej obálky poštou na adresu MV SR tak, aby bola doručená najneskôr do 12:00 deň pred konaním samotných volieb. Pri voľbe poštou exituje istá miera rizika, že návratná obálka nebude doručená do stanoveného termínu,” uzavrel.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Parlamentné voľby Politológ Voľba poštou zo zahraničia Voľby zo zahraničia
