|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 1.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2026
Vízia 2040 je pre vládne strany len figový list, tvrdia Demokrati. O budúcnosti majú rozhodovať voliči
Premiér Robert Fico pri predstavení Vízie Slovensko 2040 vyzval všetky politické strany, aby sa k dokumentu prihlásili. Vízia 2040 môže byť základom politickej diskusie, ale podľa
Zdieľať
1.9.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico pri predstavení Vízie Slovensko 2040 vyzval všetky politické strany, aby sa k dokumentu prihlásili.
Vízia 2040 môže byť základom politickej diskusie, ale podľa Demokratov nemôže byť jej koncom. Strana podporuje myšlienku, aby Slovensko malo dlhodobú víziu presahujúcu jedno volebné obdobie. Takáto vízia však podľa nej nemôže byť záväzkom, ktorý jedna vláda vytvorí pre vlády budúce ešte predtým, ako o ich smerovaní rozhodnú občania.
Víziu Slovensko 2040 pripravila Slovenská akadémia vied (SAV), má byť základom pre dlhodobé smerovanie krajiny v čase, keď Slovensko čelí starnutiu populácie, nedostatku pracovnej sily, technologickým a klimatickým zmenám aj geopolitickým rizikám.
„Demokrati chcú byť súčasťou vlády a ponúknuť obyvateľom Slovenska lepší život v prosperujúcom demokratickom a právnom štáte. V krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie a NATO, mimo vplyvu Ruska. Preto pripravujeme program, ktorý prinesie konkrétne riešenia pre ľudí, nie dymovú clonu v podobe vízie, na ktorú Robert Fico v skutočnosti kašle,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Premiér Robert Fico pri predstavení Vízie Slovensko 2040 vyzval všetky politické strany, aby sa k dokumentu prihlásili a garantovali jeho využitie pri strategických rozhodnutiach „bez ohľadu na výsledok parlamentných volieb v roku 2027.“ Ak Robert Fico skutočne chce celospoločenskú zhodu, riešenie je podľa Demokratov jednoduché: predložiť Víziu 2040 Národnej rade SR a hľadať podporu naprieč politickým spektrom.
Demokrati oceňujú prácu Slovenskej akadémie vied a stoviek odborníkov, ktorí sa na príprave dokumentu podieľali. Táto odborná práca si zaslúži serióznu verejnú diskusiu, na ktorú je strana pripravená a nie to, aby sa stala kulisou politickej kampane.
„Vízia je dobrý odborný text, no pre strany dnešnej vlády je to len kulisa, ktorou zabávajú občanov a predstierajú vládnutie. Figový list, ktorým zakrývajú nezáujem o problémy občanov. Už dávno mali čas dokázať, ako to myslia s krajinou,“ uzavrel Peter Markovič, generálny sekretár Demokratov s tým, že strana sa na predstavení vízie nezúčastnila, pretože nebola prizvaná do jej tvorby.
Zdroj: SITA.sk - Vízia 2040 je pre vládne strany len figový list, tvrdia Demokrati. O budúcnosti majú rozhodovať voliči © SITA Všetky práva vyhradené.
Vízia 2040 môže byť základom politickej diskusie, ale podľa Demokratov nemôže byť jej koncom. Strana podporuje myšlienku, aby Slovensko malo dlhodobú víziu presahujúcu jedno volebné obdobie. Takáto vízia však podľa nej nemôže byť záväzkom, ktorý jedna vláda vytvorí pre vlády budúce ešte predtým, ako o ich smerovaní rozhodnú občania.
Víziu Slovensko 2040 pripravila Slovenská akadémia vied (SAV), má byť základom pre dlhodobé smerovanie krajiny v čase, keď Slovensko čelí starnutiu populácie, nedostatku pracovnej sily, technologickým a klimatickým zmenám aj geopolitickým rizikám.
Fico na víziu kašle
„Demokrati chcú byť súčasťou vlády a ponúknuť obyvateľom Slovenska lepší život v prosperujúcom demokratickom a právnom štáte. V krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie a NATO, mimo vplyvu Ruska. Preto pripravujeme program, ktorý prinesie konkrétne riešenia pre ľudí, nie dymovú clonu v podobe vízie, na ktorú Robert Fico v skutočnosti kašle,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Premiér Robert Fico pri predstavení Vízie Slovensko 2040 vyzval všetky politické strany, aby sa k dokumentu prihlásili a garantovali jeho využitie pri strategických rozhodnutiach „bez ohľadu na výsledok parlamentných volieb v roku 2027.“ Ak Robert Fico skutočne chce celospoločenskú zhodu, riešenie je podľa Demokratov jednoduché: predložiť Víziu 2040 Národnej rade SR a hľadať podporu naprieč politickým spektrom.
Dobrý odborný text
Demokrati oceňujú prácu Slovenskej akadémie vied a stoviek odborníkov, ktorí sa na príprave dokumentu podieľali. Táto odborná práca si zaslúži serióznu verejnú diskusiu, na ktorú je strana pripravená a nie to, aby sa stala kulisou politickej kampane.
„Vízia je dobrý odborný text, no pre strany dnešnej vlády je to len kulisa, ktorou zabávajú občanov a predstierajú vládnutie. Figový list, ktorým zakrývajú nezáujem o problémy občanov. Už dávno mali čas dokázať, ako to myslia s krajinou,“ uzavrel Peter Markovič, generálny sekretár Demokratov s tým, že strana sa na predstavení vízie nezúčastnila, pretože nebola prizvaná do jej tvorby.
Zdroj: SITA.sk - Vízia 2040 je pre vládne strany len figový list, tvrdia Demokrati. O budúcnosti majú rozhodovať voliči © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády
Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry hľadá štatutárov pre Slovenské technické múzeum aj Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach
Ministerstvo kultúry hľadá štatutárov pre Slovenské technické múzeum aj Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach