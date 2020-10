Ministerstvo kultúry (MK) SR v piatok zverejnilo formulár pre kultúru a kreatívny priemysel

Ministerstvo kultúry (MK) SR v piatok zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dosahov pandémie ochorenia COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Záujemcovia ho nájdu na webovom sídle ministerstva pod odkazom Formulár.





"Na základe formulára získa rezort reálne dáta o finančných stratách v jednotlivých oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Tieto informácie budú dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému ministerstva kultúry," uviedlo ministerstvo, pričom dodalo, že dáta pomôžu zároveň zistiť štruktúru pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ministerstvo vyzýva všetkých, ktorých sa to týka, aby formulár vyplnili do 19. októbra.Informuje tiež, že prípadné otázky k formuláru je potrebné adresovať na adresu formular@culture.gov.sk alebo na telefonickú informačnú linku +421 2 20482 350, ktorá bude k dispozícii počas pracovných dní od 12. októbra od 19. októbra od 9.00 do 16.00 h.Prideliť finančné dotácie na sanáciu strát v dôsledku mimoriadnej situácie, akou je pandémia ochorenia COVID-19, umožní rezortu kultúry nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR. Návrh zákona v stredu (7. 10.) odobrila vláda a po schválení v Národnej rade SR by mal nadobudnúť účinnosť od 1. novembra tohto roka.