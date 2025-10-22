Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sergej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. októbra 2025

Ministerstvo kultúry musí zaplatiť pokutu, za Milanovej zverejnilo citlivé údaje ľudí s „ruskými prepojeniami“


Tagy: bývalá ministerka kultúry Pokuta

Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo od Úradu na ochranu osobných údajov SR pokutu vo výške 10-tisíc eur. ...



Zdieľať
natalia milanova 676x451 22.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo od Úradu na ochranu osobných údajov SR pokutu vo výške 10-tisíc eur. Dôvodom je vytvorenie databázy občanov a firiem s prepojením na "ruské kruhy" ešte za čias bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko).


Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, úrad neprávoplatne rozhodol, že rezort musí zaplatiť pokutu za nezákonné spracovanie a zverejnenie osobných údajov, ku ktorému došlo počas pôsobenia Milanovej.

Unikli údaje tisícok ľudí


"Počas jej vedenia bol na oficiálnej webovej stránke ministerstva kultúry zverejnený dokument s názvom ‘Zoznam firiem s vlastníkmi a prepojeniami na Ruskú federáciu’, ktorý obsahoval osobné údaje tisícok ľudí a firiem," uviedla Demková.

Dokument bol zverejnený v sekcii webového sídla MK SR, kde sa nachádzali informácie o poskytovaných dotáciách. "To vzbudzuje podozrenie, že ide o zoznam subjektov, ktoré mali byť znevýhodňované pri rozhodovaní o podpore z verejných zdrojov," doplnila Demková.

Úrad zároveň skonštatoval, že ministerstvo ešte za predošlého vedenia zverejnilo osobné údaje bez právneho základu, čím porušilo zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti spracúvania podľa GDPR. Podľa Demkovej nie je jasné, kto nariadil vytvorenie zoznamu.

Ministerstvo uznáva pochybenie


Ako uviedla Demková, Ministerstvo kultúry pred niekoľkými dňami podalo voči rozhodnutiu rozklad, no namietalo len výšku uloženej pokuty. Samotnú zákonnosť sankcie rezort plne rešpektuje a uznáva pochybenie z čias predošlého vedenia.

"Tento prípad poukazuje na hlboké morálne aj systémové zlyhanie bývalého vedenia rezortu, ktoré nielenže je podozrivé, že podporovalo diskrimináciu občanov a subjektov, pokiaľ išlo o ich prístup k dotáciám, ale týmito praktikami sa ani netajilo a sprístupnilo zoznam ‘stigmatizovaných’ občanov v online priestore," povedala Demková. Podľa nej to svedčí o tom, že bývalé vedenie rezortu považovalo takéto konanie za správne a ospravedlniteľné.

Kritika smeruje na bývalé vedenie rezortu


Demková zároveň pripomenula, že ľudia, ktorí v roku 2022 stáli na čele ministerstva, sa dnes navonok hlásia k hodnotám slobody a demokracie, hoci ich vlastné konanie bolo s týmito princípmi v rozpore. "V praxi pritom práve bývalé vedenie rezortu konalo v rozpore s týmito hodnotami," dodala Demková na záver.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry musí zaplatiť pokutu, za Milanovej zverejnilo citlivé údaje ľudí s „ruskými prepojeniami“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalá ministerka kultúry Pokuta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Suchobu uznali v kauze Mýtnik za vinného, dostal peňažný trest 500-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Rozpočet je podľa liberálov výsmechom, Pellegrini by mal Fica vyzvať k požiadaniu o vyslovenie dôvery vláde – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 