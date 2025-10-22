|
Streda 22.10.2025
Denník - Správy
22. októbra 2025
Rozpočet je podľa liberálov výsmechom, Pellegrini by mal Fica vyzvať k požiadaniu o vyslovenie dôvery vláde – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini by mal apelovať na premiéra Roberta Fica, aby požiadal v parlamente o vyslovenie ...
"Rozpočet je výsmechom v rámci zodpovedného hospodárenia našej krajiny a dláždi cestu, ktorou išlo Grécko. Slovenská republika sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a sme presvedčení o tom, že premiér Fico by mal požiadať parlament o dôveru," povedal na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling. Pripomenul, že aj pri koaličnej kríze prezident žiadal od Fica, aby mu predložil 76 podpisov a dokázal, že má potrebnú podporu v parlamente.
Prijatím rozpočtu sa podľa poslanca Mariána Viskupiča problémy nekončia, ale naopak, začínajú. "Bol prijatý nerealistický rozpočet, ktorý nemôže nijakým spôsobom uspokojiť ratingové agentúry a bude veľmi rýchlo nasledovať zníženie ratingov Slovenska. Budeme ďaleko viac platiť za naše dlhopisy, pričom Slovensko si budúci rok musí požičať 12 miliárd eur, a nie je jedno, za aký úrok," poukázal.
Zároveň vyzval prezidenta, aby budúcoročný štátny rozpočet nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu. "Nesedia tam základné parametre ako rast ekonomiky a predpokladaný deficit. Rozpočtová rada ho označila za nerealistický. Tento rozpočet finálne vyškrtol Slovensko z hľadáčika investorov a bez ďalších investícií sa nemôžeme ďalej rozvíjať," upozornil Viskupič.
Zdôraznil, že ak sa krajina nachádza v najvyššom pásme dlhovej brzdy, musí vláda podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadať o vyslovenie dôvery. V prípade Slovenska dosahuje hrubý verejný dlh už okolo 60 percent, pričom najvyššie pásmo sa začína na úrovni 52 percent.
Poslanec Ondrej Dostál doplnil, že dodržiavanie ústavného zákona by malo byť samozrejmosťou, avšak súčasnú vládu k tomu musia vyzývať, pretože majú bohaté skúsenosti s tým, ako obchádza pravidlá.
Problémy sa nekončia, ale začínajú
Prijatím rozpočtu sa podľa poslanca Mariána Viskupiča problémy nekončia, ale naopak, začínajú. "Bol prijatý nerealistický rozpočet, ktorý nemôže nijakým spôsobom uspokojiť ratingové agentúry a bude veľmi rýchlo nasledovať zníženie ratingov Slovenska. Budeme ďaleko viac platiť za naše dlhopisy, pričom Slovensko si budúci rok musí požičať 12 miliárd eur, a nie je jedno, za aký úrok," poukázal.
Zároveň vyzval prezidenta, aby budúcoročný štátny rozpočet nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu. "Nesedia tam základné parametre ako rast ekonomiky a predpokladaný deficit. Rozpočtová rada ho označila za nerealistický. Tento rozpočet finálne vyškrtol Slovensko z hľadáčika investorov a bez ďalších investícií sa nemôžeme ďalej rozvíjať," upozornil Viskupič.
Vláda obchádza pravidlá
Zdôraznil, že ak sa krajina nachádza v najvyššom pásme dlhovej brzdy, musí vláda podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadať o vyslovenie dôvery. V prípade Slovenska dosahuje hrubý verejný dlh už okolo 60 percent, pričom najvyššie pásmo sa začína na úrovni 52 percent.
Poslanec Ondrej Dostál doplnil, že dodržiavanie ústavného zákona by malo byť samozrejmosťou, avšak súčasnú vládu k tomu musia vyzývať, pretože majú bohaté skúsenosti s tým, ako obchádza pravidlá.
