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22. októbra 2026
Šimkovičová skontrolovala obnovu historickej budovy Matice slovenskej, investícia presiahla viac ako 13 miliónov eur- FOTO
Rekonštrukčné práce zahŕňajú novú strešnú konštrukciu, reštauráciu južnej a východnej fasády, výmenu okien, oplechovanie parapetov a kordónových ríms.
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22.10.2026 (SITA.sk) - Rekonštrukčné práce zahŕňajú novú strešnú konštrukciu, reštauráciu južnej a východnej fasády, výmenu okien, oplechovanie parapetov a kordónových ríms.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová absolvovala kontrolný deň na stavbe rekonštrukcie prvej historickej budovy Matice slovenskej v Martine, kde vo štvrtok sídli Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice. Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková, cieľom návštevy bolo získať aktuálne informácie o stave obnovy tejto významnej kultúrnej pamiatky.
Budova, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v dejinách slovenského národného a kultúrneho života, prechádza rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami financovanými v rámci projektu „Oprava a obnova 1. historickej budovy Matice slovenskej – Literárneho múzea SNK“ z Programu Slovensko. K 21. októbru 2026 bolo na projekt preinvestovaných viac ako 2,6 milióna eur. Celková investícia na rekonštrukciu je plánovaná na viac ako 13,5 milióna eur, z čoho cez 11,5 milióna eur pochádza z Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko a niečo cez dva milióny eur zo štátneho rozpočtu.
Rekonštrukčné práce zahŕňajú novú strešnú konštrukciu, reštauráciu južnej a východnej fasády, výmenu okien, oplechovanie parapetov a kordónových ríms. V interiéri dokončili statické zosilnenie stropov, odstránili pôvodné podlahy na prvom nadzemnom podlaží a realizovali nový podkladný betón na prízemí. Momentálne prebieha inštalácia nových rozvodov vzduchotechniky, zdravotechniky, ústredného kúrenia, elektroinštalácie slaboprúdu a zateplenie strechy. Pred dokončením je tiež nový výťah.
„Prvá historická budova Matice slovenskej predstavuje nesmierne dôležitý symbol našej kultúrnej histórie a tradície. Obnova tejto pamiatky nám umožní nielen zachovať jej architektonické hodnoty, ale aj vytvoriť moderné priestory pre prácu a prezentáciu Literárneho múzea, ktoré je súčasťou Slovenskej národnej knižnice. Je to investícia do kultúrneho dedičstva, ktoré chceme odovzdať budúcim generáciám,“ zdôraznila ministerka Šimkovičová.
Historická budova bola postavená z finančných príspevkov slovenského ľudu a stala sa symbolom národnej kultúry, vzdelanosti a zachovania literárneho dedičstva. Projekt obnovy si kladie za cieľ uchovať tieto hodnoty a zabezpečiť, aby priestory slúžili na odbornú činnosť, ochranu a sprístupnenie literárneho dedičstva širokej verejnosti.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová skontrolovala obnovu historickej budovy Matice slovenskej, investícia presiahla viac ako 13 miliónov eur- FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová absolvovala kontrolný deň na stavbe rekonštrukcie prvej historickej budovy Matice slovenskej v Martine, kde vo štvrtok sídli Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice. Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková, cieľom návštevy bolo získať aktuálne informácie o stave obnovy tejto významnej kultúrnej pamiatky.
Budova, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v dejinách slovenského národného a kultúrneho života, prechádza rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami financovanými v rámci projektu „Oprava a obnova 1. historickej budovy Matice slovenskej – Literárneho múzea SNK“ z Programu Slovensko. K 21. októbru 2026 bolo na projekt preinvestovaných viac ako 2,6 milióna eur. Celková investícia na rekonštrukciu je plánovaná na viac ako 13,5 milióna eur, z čoho cez 11,5 milióna eur pochádza z Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko a niečo cez dva milióny eur zo štátneho rozpočtu.
Rekonštrukčné práce zahŕňajú novú strešnú konštrukciu, reštauráciu južnej a východnej fasády, výmenu okien, oplechovanie parapetov a kordónových ríms. V interiéri dokončili statické zosilnenie stropov, odstránili pôvodné podlahy na prvom nadzemnom podlaží a realizovali nový podkladný betón na prízemí. Momentálne prebieha inštalácia nových rozvodov vzduchotechniky, zdravotechniky, ústredného kúrenia, elektroinštalácie slaboprúdu a zateplenie strechy. Pred dokončením je tiež nový výťah.
„Prvá historická budova Matice slovenskej predstavuje nesmierne dôležitý symbol našej kultúrnej histórie a tradície. Obnova tejto pamiatky nám umožní nielen zachovať jej architektonické hodnoty, ale aj vytvoriť moderné priestory pre prácu a prezentáciu Literárneho múzea, ktoré je súčasťou Slovenskej národnej knižnice. Je to investícia do kultúrneho dedičstva, ktoré chceme odovzdať budúcim generáciám,“ zdôraznila ministerka Šimkovičová.
Historická budova bola postavená z finančných príspevkov slovenského ľudu a stala sa symbolom národnej kultúry, vzdelanosti a zachovania literárneho dedičstva. Projekt obnovy si kladie za cieľ uchovať tieto hodnoty a zabezpečiť, aby priestory slúžili na odbornú činnosť, ochranu a sprístupnenie literárneho dedičstva širokej verejnosti.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová skontrolovala obnovu historickej budovy Matice slovenskej, investícia presiahla viac ako 13 miliónov eur- FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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