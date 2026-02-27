|
Piatok 27.2.2026
|
27. februára 2026
Ministerstvo kultúry podľa kontrolórov zlyhával v riadení, problémy sa prejavili najmä pri veľkých investičných projektoch
Rezort kultúry zlyháva v riadení a jeho kontrola nebola účinná. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Rezort kultúry zlyháva v riadení a jeho kontrola nebola účinná. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe svojich zistení. Ako NKÚ informoval, vybrané organizácie v pôsobnosti rezortu čelia nesystémovému riadeniu, častým personálnym zmenám aj nefunkčnej vnútornej kontrole.
Vystríha tiež pred tým, že neefektívne riadenie v podriadených organizáciách Ministerstva kultúry (MK) SR, v Slovenskej národnej galérii (SNG) a Slovenskom národnom múzeu (SNM), ohrozuje hospodárenie a ochranu kultúrneho dedičstva.
"Problémy sa prejavili najmä pri veľkých investičných projektoch, keď zodpovednosť za riadenie obnovy hradov Krásna Hôrka a Spišský hrad rezort preniesol bez zabezpečenia vlastnej ingerencie na podriadené inštitúcie. Došlo tak k výraznému meškaniu, nárastu nákladov a riadiacim zlyhaniam," uvádza NKÚ s tým, že jeho zistenia ukazujú potrebu systémových zmien v riadení, v internej kontrole aj pri plánovaní investičných a strategických aktivít MK SR, aby sa do budúcna predišlo ďalšiemu nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami.
"SNG a SNM patria ku kľúčovým inštitúciám ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt na Slovensku. Múzeum sa zameriava na ochranu, výskum a obnovu národného kultúrneho a prírodného dedičstva, galéria zhromažďuje a sprístupňuje národné i svetové výtvarné umenie. Ich činnosť metodicky riadi a financuje ministerstvo kultúry," uviedol úrad s tým, že jeho kontrolóri preto komplexne preverili hospodárenie s verejnými prostriedkami, medzi iným aj obnovy hradov Krásna Hôrka a Spišský hrad. Kontrolovali efektívne a účelné využitie približne 51 miliónov eur ročne, a to za obdobie rokov 2022 až 2024.
Projekty obnovy hradu Krásna Hôrka a Spišský hrad skontrolovali za obdobie trvania obnovy. Kontrola podľa NKÚ identifikovala zásadné nedostatky v riadiacej a koordinačnej úlohe MK SR.
"Ministerské rozhodnutia boli často prijímané nekoordinovane a bez nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutia. Rezort nevytvoril inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti systém riadenia a financovania, ktorý by umožňoval finančné plánovanie, rozvoj, a tým aj podmienky pre efektívne hospodárenie," vraví podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.
V SNG podľa NKÚ v kontrolovaných rokoch zlyhávalo finančné riadenie, pričom systém internej kontroly bol nefunkčný. Vlani chod galérie negatívne ovplyvnila vysoká fluktuácia zamestnancov, išlo o takmer 55 percent. Kontrola zistila aj porušenie finančnej disciplíny v sume 232-tisíc eur, a to pri uhrádzaní preddavkov, neoprávnených odmenách a priamych zadaniach zákaziek.
"Nedostatky boli zistené aj v rozpočtovníctve, účtovníctve, pri dani z pridanej hodnoty a zverejňovaní zmlúv. Závažné pochybenia súviseli aj s rekonštrukciou areálu galérie, kde náklady narástli z 38 na bezmála 72 miliónov eur a pri verejnom obstarávaní neboli dodržané zákonné postupy a došlo k porušeniu finančného riadenia," upozorňuje NKÚ.
Kontrola v SNM ukázala zlyhania v strategickom plánovaní a manažovaní investícií. Základy pre predlžovanie realizácií aj nárast celkových nákladov tvorili napríklad nedostatky v projektovom riadení, personálne zmeny, s ktorými súviseli aj prevody dokumentácie, a tiež nedostatky v zmluvných vzťahoch či nedostatočná projektová príprava. Zistené porušenie finančnej disciplíny bolo vo výške bezmála 162-tisíc eur.
"V súvislosti s realizáciou projektov prebiehajú viaceré súdne konania, ktoré môžu dodatočne zaťažiť štátny rozpočet," vystríha NKÚ. Za závažné označil kontrolný úrad zistenia o stave správy kultúrneho dedičstva, poukázal na problémy so statikou sídelnej budovy múzea v Bratislave a jej havarijný stav, ktorý v čase kontroly predstavoval riziko pre bezpečnosť návštevníkov.
Kontrolóri hovoria aj o ohrození umeleckej hodnoty zbierkových predmetov nevyhovujúcimi podmienkami v depozitároch. SNM v čase kontroly spravovalo vyše štyroch miliónov zbierkových predmetov.
"Dlhodobé zanedbávanie kultúrnych pamiatok vedie k ich postupnej degradácii, v niektorých prípadoch až k fatálnemu poškodeniu. Historické objekty v správe múzea sa tak stávajú neprístupnými pre verejnosť a zanedbávanie pravidelnej údržby zvyšuje neskôr náklady na obnovu. Ďalším negatívnym dôsledkom je znižovanie atraktivity regiónov a rozvojových aspektov cestovného ruchu," vraví Ivančo.
Pri oboch inštitúciách bol závažným nedostatkom aj nefunkčný vnútorný kontrolný systém. Plnil len formálnu úlohu, podľa NKÚ bez jeho posilnenia nemožno zabezpečiť transparentné a hospodárne riadenie kultúrnych inštitúcií. Podľa národných kontrolórov sa nedostatočná koordinácia a riadenie zo strany MK SR výrazne prejavili aj pri obnove významných národných kultúrnych pamiatok.
"Rezort preniesol plnú zodpovednosť za obnovu hradov na národné múzeum bez adekvátnych kvalifikovaných personálnych kapacít na riadenie dlhodobých investičných projektov," uvádza NKÚ. Pri projekte obnovy Spišského hradu skonštatoval dlhodobú nečinnosť rezortu aj múzea pri riešení havarijného stavu Románskeho paláca.
Poukazuje aj na problémy sprevádzajúce obnovu, a to vo verejnom obstarávaní, taktiež súdne spory, vypovedanie zmluvy zhotoviteľovi pre meškania či nezhody o kvalitu prác. Obnovu Krásnej Hôrky považuje NKÚ za ukážkový príklad zlej praxe a zlyhania projektového riadenia významnej štátnej pamiatky.
"Negatívne to ovplyvnili najmä časté personálne zmeny bez odovzdania dokumentácie, slabá kontrola, nejasná zodpovednosť aj zmluvné nedostatky. Napriek dostatku financií hrad ani po štrnástich rokoch od požiaru nie je sprístupnený verejnosti. Jeho obnova sa výrazne predlžuje, narastajú náklady, pribudli súdne spory a degradácia pamiatky pokračuje, čo negatívne ovplyvňuje rozvoj regiónu aj cestovný ruch," vymenúva úrad.
Ako riešenie odporúča NKÚ systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry. Ministerstvu kultúry tiež odporúča prijať také organizačné, procesné a kontrolné opatrenia, aby sa ukončenie obnovy hradu Krásna Hôrka urýchlilo, zároveň by malo dočasne posilniť dohľad nad riadením podriadených organizácií, s cieľom predísť ďalším zlyhaniam a obnoviť dôveru verejnosti v ich riadenie.
