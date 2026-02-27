|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 27.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alexander
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. februára 2026
Žilinka opustil brannobezpečnostný výbor, jeho zvolanie považuje za neprípustné politické zasahovanie do činnosti prokuratúry
Zvolanie zasadnutia brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR k rozhodnutiam prokuratúry vo veci darovania
Zdieľať
27.2.2026 (SITA.sk) - Zvolanie zasadnutia brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR k rozhodnutiam prokuratúry vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine považuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za neprípustné politické zasahovanie do činnosti prokuratúry. Ako v piatok povedal na pôde výboru, považuje to za veľmi nebezpečné a v právnom štáte neakceptovateľné.
"Čo musím odmietnuť, a to zásadným spôsobom, sú aj akékoľvek snahy, aby si politické orgány pozývali prokurátorov, ktorí nepodliehajú ich kontrolnej právomoci a z ktorých rozhodnutiami nesúhlasia, a snažili sa žiadať od nich vysvetlenie či vyjadrenia," vyhlásil Žilinka na margo toho, že na zasadnutie výboru bol predvolaný aj bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta. Generálny prokurátor však jeho účasť neodobril.
Žilinka tiež uviedol, že ďalej sa na zasadnutí výboru zúčastňovať nemôže, pretože by porušil zákon. "V tejto trestnej veci Generálna prokuratúra Slovenskej republiky koná ako nadriadený orgán Krajskej prokuratúry v Bratislave a aktuálne preskúmava zákonnosť postupu a rozhodnutia prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave. Je preto absolútne vylúčené, aby som sa ja ako generálny prokurátor akýmkoľvek spôsobom k veci vyjadroval či vyslovoval svoj názor," skonštatoval Žilinka.
Generálny prokurátor doplnil, že je nehanebnosť, že bol na výbor pozývaný v prítomnosti oznamovateľa údajnej trestnej činnosti, teda zástupcov Ministerstva obrany SR, a tiež predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomíra Andrassyho ako zástupcu jedného z orgánov, ktorých zistenia a závery boli podkladom pre trestné konanie.
"To je absolútne neprípustné," uviedol Žilinka, ktorý po vyjadrení svojho stanoviska zasadnutie brannobezpečnostného výboru opustil.
Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok mimoriadne rokovanie výboru. Dôvodom je rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní zastaviť vyšetrovanie v kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine. Na rokovanie boli pozvaní Maroš Žilinka aj krajský prokurátor Peter Remeta, aby podľa Glücka vysvetlili okolnosti zastavenia trestného stíhania vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka opustil brannobezpečnostný výbor, jeho zvolanie považuje za neprípustné politické zasahovanie do činnosti prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Účasť Remetu neodobril
"Čo musím odmietnuť, a to zásadným spôsobom, sú aj akékoľvek snahy, aby si politické orgány pozývali prokurátorov, ktorí nepodliehajú ich kontrolnej právomoci a z ktorých rozhodnutiami nesúhlasia, a snažili sa žiadať od nich vysvetlenie či vyjadrenia," vyhlásil Žilinka na margo toho, že na zasadnutie výboru bol predvolaný aj bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta. Generálny prokurátor však jeho účasť neodobril.
Žilinka tiež uviedol, že ďalej sa na zasadnutí výboru zúčastňovať nemôže, pretože by porušil zákon. "V tejto trestnej veci Generálna prokuratúra Slovenskej republiky koná ako nadriadený orgán Krajskej prokuratúry v Bratislave a aktuálne preskúmava zákonnosť postupu a rozhodnutia prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave. Je preto absolútne vylúčené, aby som sa ja ako generálny prokurátor akýmkoľvek spôsobom k veci vyjadroval či vyslovoval svoj názor," skonštatoval Žilinka.
Absolútne neprípustné
Generálny prokurátor doplnil, že je nehanebnosť, že bol na výbor pozývaný v prítomnosti oznamovateľa údajnej trestnej činnosti, teda zástupcov Ministerstva obrany SR, a tiež predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomíra Andrassyho ako zástupcu jedného z orgánov, ktorých zistenia a závery boli podkladom pre trestné konanie.
"To je absolútne neprípustné," uviedol Žilinka, ktorý po vyjadrení svojho stanoviska zasadnutie brannobezpečnostného výboru opustil.
Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok mimoriadne rokovanie výboru. Dôvodom je rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní zastaviť vyšetrovanie v kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine. Na rokovanie boli pozvaní Maroš Žilinka aj krajský prokurátor Peter Remeta, aby podľa Glücka vysvetlili okolnosti zastavenia trestného stíhania vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka opustil brannobezpečnostný výbor, jeho zvolanie považuje za neprípustné politické zasahovanie do činnosti prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo kultúry podľa kontrolórov zlyhával v riadení, problémy sa prejavili najmä pri veľkých investičných projektoch
Ministerstvo kultúry podľa kontrolórov zlyhával v riadení, problémy sa prejavili najmä pri veľkých investičných projektoch
<< predchádzajúci článok
Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd
Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd