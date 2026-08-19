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19. augusta 2026
Ministerstvo kultúry podporilo obnovu pamiatok vo Višňovom a Bytči, štát na ne poslal státisíce eur
Šimkovičovej rezort ich obnovu finančne podporil prostredníctvom dotačného programu Obnovme si svoj dom. Ministerstvo kultúry (MK) podporuje obnovu ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Šimkovičovej rezort ich obnovu finančne podporil prostredníctvom dotačného programu Obnovme si svoj dom.
Ministerstvo kultúry (MK) podporuje obnovu významných pamiatok aj vo Višňovom a Bytči, smerovali na ne prostriedky z programu Obnovme si svoj dom. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, tieto dve pamiatky navštívila v utorok 18. augusta aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).
Jej rezort ich obnovu finančne podporil prostredníctvom dotačného programu Obnovme si svoj dom. Demková spresnila, že Farský kostol sv. Mikuláša vo Višňovom získal podporu v rámci podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok, historická synagóga v Bytči zas bola finančne podporená z podprogramu Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Kostol i synagóga v súčasnosti prechádzajú obnovou, ktorá má prispieť k zachovaniu ich historických a kultúrnych hodnôt.
„Vo Višňovom ministerka navštívila farský kostol sv. Mikuláša, významnú neskorobarokovú sakrálnu stavbu a národnú kultúrnu pamiatku. Ministerstvo kultúry SR podporilo jeho obnovu v roku 2025 dotáciou 55 000 eur, ktorá je určená na sanáciu vlhkosti objektu,” priblížila Demková.
Doplnila, že vlhkosť je jedeným z najvýznamnejších problémov kostola, riešenie tohto problému je dôležitým krokom k ďalšej ochrane pamiatky. Pripomenula tiež, že kostol získal podporu od MK SR už v roku 2024, a to 10-tisíc eur na odborné stavebno-technické posudky, zameranie skutkového stavu a prípravu návrhu statického zabezpečenia krovu a murovaných konštrukcií. „Kostol je zároveň významným pútnickým miestom spojeným s úctou k milostivej soche Panny Márie Višňovskej,” dodala Demková.
Ministerka Šimkovičová navštívila aj historickú synagógu v Bytči, ide o jednu z najvýznamnejších pamiatok regiónu, pripomínajúcu históriu židovskej komunity, ktorá sa výrazne podieľala na hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom živote mesta. Rezort kultúry jej v tomto roku poskytol na komplexnú rekonštrukciu dotáciu 780-tisíc eur. Z týchto peňazí majú byť financované stavebné práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky.
„Komplexná rekonštrukcia má nielen zachrániť historickú stavbu, ale zároveň ju sprístupniť verejnosti a priniesť jej nové využitie. Po obnove má synagóga slúžiť na kultúrno-spoločenské účely, ako napríklad priestor pre koncerty, výstavy či divadelné predstavenia, a zároveň sa má stať sídlom bytčianskeho mestského múzea. Obnova je plánovaná do júna 2027 a jej cieľom je vytvoriť dôstojný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Bytče aj návštevníkom regiónu,” uviedla Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry podporilo obnovu pamiatok vo Višňovom a Bytči, štát na ne poslal státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo kultúry (MK) podporuje obnovu významných pamiatok aj vo Višňovom a Bytči, smerovali na ne prostriedky z programu Obnovme si svoj dom. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, tieto dve pamiatky navštívila v utorok 18. augusta aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).
Jej rezort ich obnovu finančne podporil prostredníctvom dotačného programu Obnovme si svoj dom. Demková spresnila, že Farský kostol sv. Mikuláša vo Višňovom získal podporu v rámci podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok, historická synagóga v Bytči zas bola finančne podporená z podprogramu Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Kostol i synagóga v súčasnosti prechádzajú obnovou, ktorá má prispieť k zachovaniu ich historických a kultúrnych hodnôt.
Obnova kostola vo Višňovom
„Vo Višňovom ministerka navštívila farský kostol sv. Mikuláša, významnú neskorobarokovú sakrálnu stavbu a národnú kultúrnu pamiatku. Ministerstvo kultúry SR podporilo jeho obnovu v roku 2025 dotáciou 55 000 eur, ktorá je určená na sanáciu vlhkosti objektu,” priblížila Demková.
Doplnila, že vlhkosť je jedeným z najvýznamnejších problémov kostola, riešenie tohto problému je dôležitým krokom k ďalšej ochrane pamiatky. Pripomenula tiež, že kostol získal podporu od MK SR už v roku 2024, a to 10-tisíc eur na odborné stavebno-technické posudky, zameranie skutkového stavu a prípravu návrhu statického zabezpečenia krovu a murovaných konštrukcií. „Kostol je zároveň významným pútnickým miestom spojeným s úctou k milostivej soche Panny Márie Višňovskej,” dodala Demková.
Synagóga v Bytči prejde komplexnou obnovou
Ministerka Šimkovičová navštívila aj historickú synagógu v Bytči, ide o jednu z najvýznamnejších pamiatok regiónu, pripomínajúcu históriu židovskej komunity, ktorá sa výrazne podieľala na hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom živote mesta. Rezort kultúry jej v tomto roku poskytol na komplexnú rekonštrukciu dotáciu 780-tisíc eur. Z týchto peňazí majú byť financované stavebné práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky.
„Komplexná rekonštrukcia má nielen zachrániť historickú stavbu, ale zároveň ju sprístupniť verejnosti a priniesť jej nové využitie. Po obnove má synagóga slúžiť na kultúrno-spoločenské účely, ako napríklad priestor pre koncerty, výstavy či divadelné predstavenia, a zároveň sa má stať sídlom bytčianskeho mestského múzea. Obnova je plánovaná do júna 2027 a jej cieľom je vytvoriť dôstojný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Bytče aj návštevníkom regiónu,” uviedla Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry podporilo obnovu pamiatok vo Višňovom a Bytči, štát na ne poslal státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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