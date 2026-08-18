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18. augusta 2026

Meta čelí na súde v USA obvineniam, že Instagram a Facebook robia deti závislými


Tagy: Digitálna závislosť Sociálne siete Súdny proces

Americké štáty žiadajú od spoločnosti približne 200 miliárd dolárov a zmeny fungovania jej platforiem. Proces môže zásadne ovplyvniť sociálne siete. Pred ...



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ufc_freedom_25__trump_57866 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Americké štáty žiadajú od spoločnosti približne 200 miliárd dolárov a zmeny fungovania jej platforiem. Proces môže zásadne ovplyvniť sociálne siete.
 

Pred federálnym súdom v Oaklande sa v utorok začína proces so spoločnosťou Meta, ktorá čelí obvineniam, že zámerne navrhla Instagram a Facebook tak, aby sa na nich deti stávali závislými.

 

Koalícia 29 amerických štátov požaduje približne 200 miliárd dolárov a zároveň zmeny fungovania platforiem vrátane obmedzenia času stráveného na sociálnych sieťach.

 

Meta klamala

 

Prípad niektorí odborníci označujú za „tabakový moment“ sociálnych sietí. Meta obvinenia odmieta a tvrdí, že pri vytváraní ochranných opatrení spolupracovala s rodičmi, odborníkmi aj bezpečnostnými zložkami. „Dôrazne nesúhlasíme“ s obvineniami, uviedol hovorca spoločnosti.

 

Štáty tvrdia, že Meta klamala verejnosť o nebezpečnosti svojich aplikácií pre maloletých, niektoré funkcie navrhla tak, aby si deti vytvárali návyk a zostávali online, a zhromažďovala údaje o deťoch mladších ako 13 rokov bez súhlasu rodičov, čím mala porušovať federálne zákony.

 

Kalifornia, Colorado, Kentucky a New Jersey zastupujú 29 štátov, ktoré Metu zažalovali v roku 2023.

 

Inde už prehrali

 

Meta v tomto prípade čelí žalobe samostatne. Tento rok už prehrala dva podobné spory na štátnych súdoch v Kalifornii a Novom Mexiku a proti rozsudkom sa odvolala.

 

Jedným z hlavných svedkov bude zakladateľ a šéf spoločnosti Mark Zuckerberg. Vypovedať má aj šéf Instagramu Adam Mosseri a bývalý inžinier spoločnosti Meta Arturo Béjar.

 

Sudkyňa Yvonne Gonzalez Rogersová odmietla snahu Mety zabrániť Béjarovi vypovedať a označila ju za „zúfalý pokus“ odstrániť významného svedka žaloby.

 

Podobne ako proti tabaku

 

Odborníci prirovnávajú spor k veľkým žalobám proti tabakovým spoločnostiam v 90. rokoch.

 

„Naozaj to pripomína tabakový priemysel v 90. rokoch,“ povedal Vincent Joralemon z Berkeleyho centra pre právo a politiku v oblasti biologických vied.

 

Podľa profesorky práva na Stanfordovej univerzite Nory Freeman Engstromovej môže byť proces „začiatkom širšieho vyvodzovania zodpovednosti“ voči Mete.

 

Ak štáty uspejú, spoločnosť by mohla byť prinútená zásadne prepracovať svoje dve celosvetovo rozšírené platformy. Proces má trvať približne šesť týždňov a verdikt sa očakáva v októbri.




Zdroj: SITA.sk - Meta čelí na súde v USA obvineniam, že Instagram a Facebook robia deti závislými © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálna závislosť Sociálne siete Súdny proces
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