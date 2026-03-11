Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Regióny

11. marca 2026

Prešovský kraj zo župných eurofondov zazmluvnených vyše sto projektov za 105 miliónov eur


V mestách a obciach Prešovského kraja sa začali realizovať prvé projekty financované zo župných eurofondov z Programu ...



Zdieľať
66e412b3e33df582541297 676x507 11.3.2026 (SITA.sk) - V mestách a obciach Prešovského kraja sa začali realizovať prvé projekty financované zo župných eurofondov z Programu Slovensko. Ide najmä o investície do zdravotníctva, školstva, športovej infraštruktúry či miestnych komunikácií. Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) má aktuálne zazmluvnených 109 projektov v celkovej hodnote približne 105 miliónov eur.

Obrovská šanca

 

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, projekty sa realizujú prostredníctvom integrovaných územných investícií a sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková alokácia regionálnych eurofondov pre Prešovský samosprávny kraj pritom predstavuje približne 293 miliónov eur.

 

„Eurofondy sú pre regióny obrovskou šancou. Nie sú to len peniaze z Bruselu, ale konkrétna pomoc pre naše mestá, obce a občianske združenia, vďaka ktorým sa môžu rozvíjať a skvalitňovať život ľudí, ktorí tu žijú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov sa čerpanie eurofondov v rámci integrovanej územnej stratégie v kraji postupne zrýchľuje a viaceré projekty sú už vo fáze realizácie.

 

Medzi dôležité oblasti patrí zdravotníctvo, kde kraj podporuje vznik centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rada partnerstva PSK schválila štyri projekty v obciach Raslavice, Lemešany, Veľká Lomnica a Lendak.

 

Výstavba centra modernizácia škôl

 

V Lendaku sa výstavba centra s príspevkom z európskych fondov vo výške približne 1,3 milióna eur už realizuje a dokončená by mala byť v najbližších týždňoch. V objekte má vzniknúť sedem ambulancií vrátane ambulancií pre dospelých, deti a dorast, stomatologických ambulancií a gynekologickej ambulancie. Súčasťou centra má byť aj priestor pre sociálne poradenstvo a fyzioterapiu.

 

Eurofondy smerujú aj do školstva. Na Spiši sa v Podolínci stavia bezbariérová telocvičňa pre miestnu materskú a základnú školu s podporou viac ako 2,1 milióna eur. V Spišskej Belej prebieha projekt rozšírenia Základnej školy M. R. Štefánika za približne 3,1 milióna eur, ktorý zahŕňa výstavbu dvojpodlažnej prístavby s novými triedami a vnútorným nádvorím. Na Šariši sa v Pečovskej Novej Vsi modernizuje základná škola s podporou takmer 748-tisíc eur a v Bardejove sa pripravuje modernizácia ZŠ a MŠ pod Vinbargom s alokáciou približne 2,4 milióna eur.

 

Investície smerujú aj na Horný Zemplín. V Stropkove sa modernizujú učebne a športovisko na Základnej škole na Hrnčiarskej ulici za viac ako 650-tisíc eur. Vo Vranove nad Topľou prebiehajú projekty obnovy základných škôl na Sídlisku II a na Lúčnej ulici. V Humennom sa zase modernizujú dielne Strednej odbornej školy technickej pre odbory strojárstva, chémie a elektrotechniky. Projekt za približne 1,4 milióna eur zahŕňa aj rekonštrukciu objektov školy a modernizáciu technického vybavenia.

 

Dopravná infraštruktúra

 

Podpora smeruje aj do dopravnej infraštruktúry. V Novej Ľubovni sa modernizuje most s príspevkom z európskych fondov vo výške 366-tisíc eur. V Holčíkovciach sa realizuje premostenie potoka Ondalík a výstavba cyklolávky za približne 243-tisíc eur. V Bartošovciach sa modernizuje cyklochodník smerujúci k železničnej zastávke za viac ako 255-tisíc eur.

 

Ďalšie projekty sa týkajú vodárenskej infraštruktúry. Rada partnerstva PSK schválila a zazmluvnila už 12 projektov zameraných na verejné vodovody, kanalizačné siete a čistiarne odpadových vôd v celkovej hodnote približne 20 miliónov eur, konkrétne Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice.

 
 

Rada partnerstva PSK je koordinačným a rozhodovacím orgánom pre integrovaný územný rozvoj v kraji. Má 36 členov z radov miestnych samospráv, ktorí zastupujú mestá, obce a jednotlivé regióny Prešovského kraja.


 



Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj zo župných eurofondov zazmluvnených vyše sto projektov za 105 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.


