Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
Denník - Správy
18. augusta 2025
Video: 66 piesní, archívne zábery a osobné priznania vo filme JAREK v kinách už od 28. augusta
Celovečerný dokumentárny film JAREK, ktorý mapuje život a tvorbu najúspešnejšieho českého pesničkára Jaromíra Nohavicu, vstúpi 28. augusta 2025 do slovenských a českých kín.
Režisérka Petra Všelichová divákom ponúka mimoriadne osobný pohľad na umelca, ktorý tvorcom po prvý raz sprístupnil svoj súkromný archív aj zákulisie osobného života. Film vznikal dva roky a obsahuje aj dosiaľ nezverejnené zábery z domácich a zahraničných koncertov, ktoré dopĺňajú otvorené výpovede a 66 autorových piesní.
Jaromír Nohavica je jednou z najvýraznejších osobností českej hudobnej scény, autor viac ako 500 piesní, prekladateľ, básnik a spolupracovník významných hudobných telies, vrátane skupiny Čechomor a Janáčkovej filharmónie. Jeho piesne sa spievajú v dvanástich jazykoch a sú známe naprieč generáciami. Film JAREK však prináša viac než len hudbu. Ponúka pohľad na Nohavicovu umeleckú dráhu, neľahké životné momenty aj kontroverzie, ktoré ho sprevádzali. Dotýka sa napríklad aj prijatia Puškinovej ceny od ruského prezidenta Vladimira Putina – krok, ktorý vyvolal ostré reakcie verejnosti, hoci Nohavica bol v normalizačných rokoch známy ako kritik režimu a čelil zákazom činnosti.
Počas dvoch rokov natáčania filmový štáb navštívil desiatky miest spojených s Nohavicovým životom. Kamera Jirku Berky zachytáva zákulisie koncertov, rodinné zázemie, šatňu, skúšky s hudobníkmi, ale aj priestory psychiatrickej liečebne či vyšetrovne ŠtB. Materiál pôvodne presahoval sedem hodín, vo finálnej podobe má snímok 101 minút, pričom v archíve zostáva dostatok záberov aj na ďalšie dva diely. Tento zostrih pripravili režisérka, dramaturg Marek Dohnal a strihač Tomáš Simper, ktorí doslova vážili každý vystrihnutý záber či slovo.
Film obsahuje 66 piesní z autorskej tvorby Jaromíra Nohavicu, ktoré rámcujú dej a dotvárajú emocionálnu atmosféru. Ako pozvánku tvorcovia pripravili netradičnú rapovú skladbu Já už jsem tu byl s videoklipom, ktorý ponúka vizuálnu ochutnávku pre divákov.
Za filmom stojí producent PETARDA PRODUCTION, distribúciu do slovenských kín pripravila spoločnosť Magic Box. Film JAREK bude mať premiéru 28. augusta 2025 a od tohto dátumu sa dostane aj do slovenských letných kín. Distributéri nevylučujú, že na vybraných projekciách sa zúčastní aj samotný Jaromír Nohavica, aby divákom osobne predstavil film a zaspieval svoje piesne.
Trailer JAREK:
