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15. júla 2026
Ministerstvo kultúry zaplatilo za uskladnenie zbierkových predmetov, skladové priestory však Matovičovo hnutie nenašlo – VIDEO
Zmluva obsahovala konkrétnu adresu objektu v Žiline. Hnutie Slovensko upozorňuje na vážne ...
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Hnutie Slovensko upozorňuje na vážne nezrovnalosti súvisiace s uskladnením zbierkových predmetov z Múzea kultúry Čechov na Slovensku počas jeho rekonštrukcie. Tvrdí, že na adrese uvedenej v zmluve na prenájom skladových priestorov našlo namiesto skladu rodinný dom. Od Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného múzea žiada okamžité vysvetlenie.
Poslanci tvrdia, že namiesto skladu našli rodinný dom
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) oznámila začiatok rekonštrukcie múzea 26. júna. Krátko nato bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená nájomná zmluva na skladové priestory v hodnote 16 800 eur bez DPH na obdobie ôsmich mesiacov.
Zmluva obsahovala konkrétnu adresu objektu v Žiline. Poslanci Hnutia Slovensko následne podľa svojich slov navštívili uvedenú adresu. Tvrdia, že namiesto administratívnej budovy alebo skladových priestorov našli rodinný dom so záhradou, v ktorom bývajú nájomníci. Zároveň uvádzajú, že podľa dostupných údajov nejde o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti, ktorá mala skladové priestory prenajímať. Na mieste sa podľa nich nenachádzali ani žiadne zbierkové predmety.
Žiadajú vysvetlenie
Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová sa pokúsila získať vysvetlenie od vedenia Slovenského národného múzea, avšak neúspešne. Hnutie zároveň tvrdí, že pôvodná verzia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv bola medzičasom nahradená verziou, v ktorej už konkrétna adresa uvedená nebola. „Namiesto skladu sme našli rodinný dom. Namiesto transparentnosti prišlo utajovanie informácií. Namiesto odpovedí prišlo mlčanie. Takto sa štát nemôže správať k národnému kultúrnemu dedičstvu ani k verejným financiám,“ uviedla exministerka kultúry Natália Milanová.
„Ak štát platí za uskladnenie zbierkových predmetov externej firme, verejnosť má právo vedieť, kde sa nachádzajú, v akých podmienkach sú uložené a kto za ich bezpečnosť nesie zodpovednosť. Ak je všetko v poriadku, neexistuje dôvod tieto informácie skrývať,“ zdôraznila Milanová.
Hnutie žiada odpovede na viacero otázok
Hnutie preto vyzvalo Ministerstvo kultúry SR a Slovenské národné múzeum, aby bezodkladne odpovedali na otázky, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené, kedy a za účasti koho bolo sťahovanie zbierok vykonané, aké bezpečnostné a klimatické podmienky sú v mieste uloženia zabezpečené, kto vykonáva pravidelnú kontrolu zbierok a podmienok ich uloženia a prečo bola po zverejnení zmluvy odstránená konkrétna adresa prenajatých priestorov.
„Po skúsenosti s netransparentnou manipuláciou s bustou Cecílie Gonzagy nemôžeme mlčať ani dnes. Ochrana kultúrneho dedičstva nesmie byť postavená na utajovaní, vyhýbaní sa odpovediam a zmluvách, ktoré vyvolávajú viac otázok ako odpovedí. Verejnosť si zaslúži poznať pravdu,“ uzavrela Milanová.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry zaplatilo za uskladnenie zbierkových predmetov, skladové priestory však Matovičovo hnutie nenašlo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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