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15. júla 2026
Von der Leyenová oznámila uzavretie „dronovej dohody“ s Ukrajinou
Brusel chce využiť bojové skúsenosti Kyjeva a posilniť európske kapacity v oblasti bezpilotných systémov. Predsedníčka
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15.7.2026 (SITA.sk) - Brusel chce využiť bojové skúsenosti Kyjeva a posilniť európske kapacity v oblasti bezpilotných systémov.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu počas návštevy Kyjeva oznámila novú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou o spoločnej výrobe dronov. Cieľom je spojiť ukrajinské skúsenosti z bojiska s výrobnými kapacitami európskeho obranného priemyslu.
„Táto dohoda spojí ukrajinskú vynaliezavosť s priemyselným rozsahom Európy,“ vyhlásila von der Leyenová po prevzatí ocenenia od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrajina už v minulosti uzavrela podobné dohody s viacerými členskými štátmi EÚ aj krajinami Perzského zálivu. Zvyčajne ide o poskytovanie technologických riešení a know-how výmenou za investície, licenčné poplatky alebo vojenské vybavenie.
Podľa šéfky EK disponuje Európa rozsiahlymi výrobnými kapacitami a bezpečnými závodmi, no chýbajú jej praktické skúsenosti získané počas vojny „Nemáme však bojom overené znalosti a odborné skúsenosti, ktoré Ukrajina získala počas vojny,“ povedala.
Drony sa stali jednou z rozhodujúcich technológií na ukrajinskom bojisku a zohrávajú kľúčovú úlohu pri útokoch na ruské jednotky aj pri obrane ukrajinských miest pred vzdušnými útokmi. EÚ sa zároveň snaží posilniť vlastné schopnosti v oblasti bezpilotných a protidronových systémov.
Súčasťou nedávno schváleného úverového balíka pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur je aj šesť miliárd eur určených na rozšírenie výroby dronov.
Zelenskyj uviedol, že Ukrajina v súčasnosti vyrába približne desať miliónov dronov ročne a chce tento objem zdvojnásobiť. „Dosiahneme to spolu s našimi partnermi a opäť dokážeme úspech ukrajinského obranného priemyslu, našich partnerov aj Európy,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová oznámila uzavretie „dronovej dohody“ s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu počas návštevy Kyjeva oznámila novú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou o spoločnej výrobe dronov. Cieľom je spojiť ukrajinské skúsenosti z bojiska s výrobnými kapacitami európskeho obranného priemyslu.
„Táto dohoda spojí ukrajinskú vynaliezavosť s priemyselným rozsahom Európy,“ vyhlásila von der Leyenová po prevzatí ocenenia od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Chýbajú bojové skúsenosti
Ukrajina už v minulosti uzavrela podobné dohody s viacerými členskými štátmi EÚ aj krajinami Perzského zálivu. Zvyčajne ide o poskytovanie technologických riešení a know-how výmenou za investície, licenčné poplatky alebo vojenské vybavenie.
Podľa šéfky EK disponuje Európa rozsiahlymi výrobnými kapacitami a bezpečnými závodmi, no chýbajú jej praktické skúsenosti získané počas vojny „Nemáme však bojom overené znalosti a odborné skúsenosti, ktoré Ukrajina získala počas vojny,“ povedala.
Drony dominujú
Drony sa stali jednou z rozhodujúcich technológií na ukrajinskom bojisku a zohrávajú kľúčovú úlohu pri útokoch na ruské jednotky aj pri obrane ukrajinských miest pred vzdušnými útokmi. EÚ sa zároveň snaží posilniť vlastné schopnosti v oblasti bezpilotných a protidronových systémov.
Súčasťou nedávno schváleného úverového balíka pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur je aj šesť miliárd eur určených na rozšírenie výroby dronov.
Zelenskyj uviedol, že Ukrajina v súčasnosti vyrába približne desať miliónov dronov ročne a chce tento objem zdvojnásobiť. „Dosiahneme to spolu s našimi partnermi a opäť dokážeme úspech ukrajinského obranného priemyslu, našich partnerov aj Európy,“ vyhlásil.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová oznámila uzavretie „dronovej dohody“ s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
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