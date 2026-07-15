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15. júla 2026

Von der Leyenová oznámila uzavretie „dronovej dohody“ s Ukrajinou


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine výroba dronov

Brusel chce využiť bojové skúsenosti Kyjeva a posilniť európske kapacity v oblasti bezpilotných systémov. Predsedníčka



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russia_ukraine_war_eu__3817 676x450 15.7.2026 (SITA.sk) - Brusel chce využiť bojové skúsenosti Kyjeva a posilniť európske kapacity v oblasti bezpilotných systémov.


Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu počas návštevy Kyjeva oznámila novú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou o spoločnej výrobe dronov. Cieľom je spojiť ukrajinské skúsenosti z bojiska s výrobnými kapacitami európskeho obranného priemyslu.

„Táto dohoda spojí ukrajinskú vynaliezavosť s priemyselným rozsahom Európy,“ vyhlásila von der Leyenová po prevzatí ocenenia od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Chýbajú bojové skúsenosti


Ukrajina už v minulosti uzavrela podobné dohody s viacerými členskými štátmi EÚ aj krajinami Perzského zálivu. Zvyčajne ide o poskytovanie technologických riešení a know-how výmenou za investície, licenčné poplatky alebo vojenské vybavenie.

Podľa šéfky EK disponuje Európa rozsiahlymi výrobnými kapacitami a bezpečnými závodmi, no chýbajú jej praktické skúsenosti získané počas vojny „Nemáme však bojom overené znalosti a odborné skúsenosti, ktoré Ukrajina získala počas vojny,“ povedala.

Drony dominujú


Drony sa stali jednou z rozhodujúcich technológií na ukrajinskom bojisku a zohrávajú kľúčovú úlohu pri útokoch na ruské jednotky aj pri obrane ukrajinských miest pred vzdušnými útokmi. EÚ sa zároveň snaží posilniť vlastné schopnosti v oblasti bezpilotných a protidronových systémov.

Súčasťou nedávno schváleného úverového balíka pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur je aj šesť miliárd eur určených na rozšírenie výroby dronov.

Zelenskyj uviedol, že Ukrajina v súčasnosti vyrába približne desať miliónov dronov ročne a chce tento objem zdvojnásobiť. „Dosiahneme to spolu s našimi partnermi a opäť dokážeme úspech ukrajinského obranného priemyslu, našich partnerov aj Európy,“ vyhlásil.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová oznámila uzavretie „dronovej dohody“ s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine výroba dronov
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