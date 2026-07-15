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15. júla 2026

USA dokončili najnovšiu vlnu útokov na Irán, Trump hrozí ďalšou eskaláciou


Tagy: americké útoky Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Boje medzi Washingtonom a Teheránom sa obnovili necelý mesiac po podpise memoranda o prímerí, jadrom sporu zostáva Hormuzský prieliv.



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iran_war_51775 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Boje medzi Washingtonom a Teheránom sa obnovili necelý mesiac po podpise memoranda o prímerí, jadrom sporu zostáva Hormuzský prieliv.


Spojené štáty v stredu podnikli novú vlnu útokov na ciele v Iráne po tom, ako obnovili námornú blokádu iránskych prístavov.

Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť vyostril necelý mesiac po podpise memoranda, ktoré malo vytvoriť rámec pre ukončenie vojny na Blízkom východe.

Útoky na viacero miest


Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli zamerané na oslabenie vojenských kapacít, ktoré Irán využíva pri operáciách proti lodnej doprave v Hormuzskom prielive.

Iránske médiá informovali o výbuchoch v okolí Bandar Abbásu, na ostrove Kešm aj v prístavnom meste Bandar Imám Chomejní. Neskôr hlásili aj útoky na prístav Bušéhr, kde sa nachádza jediná iránska civilná jadrová elektráreň.

Iránske Revolučné gardy oznámili útoky na americkú Piatu flotilu v Bahrajne. Jordánska armáda zároveň uviedla, že zneškodnila tri iránske rakety smerujúce cez jej vzdušný priestor.

Mosty a elektrárne


Americký prezident Donald Trump pohrozil ďalším rozšírením operácií. „Budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé,“ vyhlásil v televízii Fox News. Zároveň varoval, že Spojené štáty môžu zaútočiť aj na elektrárne a mosty, ak sa Teherán nevráti k rokovaniam.

Boj o Hormuz


Kľúčovým bodom sporu zostáva Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza významná časť svetových dodávok ropy a zemného plynu. Irán trvá na jeho uzavretí až do ukončenia amerických útokov.

„Odvetné operácie našich bojovníkov budú pokračovať a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým Spojené štáty neukončia svoje akty agresie,“ uviedli Revolučné gardy.

Rozložené memorandum


Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí vyhlásil, že obnovená americká blokáda prakticky „rozložila“ islamabadské memorandum, ktoré minulý mesiac zastavilo boje a otvorilo cestu k mierovým rokovaniam.

Mŕtvych pribúda


Od obnovenia amerických útokov minulý týždeň zahynulo podľa Teheránu najmenej 30 ľudí. Iránska armáda zároveň oznámila smrť siedmich svojich príslušníkov pri stredajších náletoch.

Do napätej situácie sa zapojil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý varoval Irán pred útokom na Izrael. „Nepočítajte s tým, že zostane pokoj, ak zaútočíte na nás,“ odkázal iránskym predstaviteľom.


Zdroj: SITA.sk - USA dokončili najnovšiu vlnu útokov na Irán, Trump hrozí ďalšou eskaláciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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