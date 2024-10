Ministerstvo obrany podľa Naďa utajilo údaje o kompenzáciách za vojenskú pomoc Ukrajine. Slovensko malo dostať viac, než darovalo

aktualizované 25. októbra, 15:08



Ďalšie peniaze sú na ceste

Peniaze blokuje osobne Kaliňák

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Celkové kompenzácie za Ukrajine darovaný materiál

Vyjadrenie Najvyššieho kontrolného úradu

25.10.2024 (SITA.sk) -Slovensko už doteraz dostalo za svoju vojenskú pomoc Ukrajine viac, ako jej darovalo. Tvrdí to exminister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) v reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) , podľa ktorej Slovensko darovalo Ukrajine majetok vojenskej povahy v hodnote takmer 700 miliónov eur a doposiaľ za to dostalo len 82 miliónov eur.Podľa Naďa je táto správa nekompletná a obsahuje klamstvá, ktoré úradu poskytlo ministerstvo obrany. Podľa neho Slovenská republika dostala celkové kompenzácie na úrovni minimálne 688,8 milióna eur vo forme financií alebo vojenskej techniky.Na ceste sú ďalšie peniaze a tiež stámiliónové zľavy, ktoré už rok ležia súčasnému ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi Smer-SD ) na stole, tvrdí Naď.„Slovensko dostalo 82 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja (EPF), to sedí, no okrem toho ďalších 205,8 milióna dolárov od USA, a tiež tanky Leopard v hodnote minimálne 156 miliónov eur. Tiež systém protivzdušnej obrany MANTIS s muníciou či výcvikom za približne 225 miliónov eur,“ vymenoval Naď.Eximinister kritizuje, že ďalšie milióny blokuje Viktor Orbán , a tiež samotný minister Kaliňák, ktorý doteraz nereflektoval 600 miliónovú zľavu na vrtuľníky Viper od Američanov.„Slovensko má dostať ďalších 245 miliónov eur z EPF, ktoré však už rok blokuje Maďarsko. Robert Fico je už rok vo vláde, pýtam sa, prečo svojho najbližšieho spojenca nepožiada, aby tieto financie konečne uvoľnili. Ďalšie peniaze, ktoré nám ležia na stole, sú na úrovni približne 600 miliónov eur na vrtuľníky Viper. Tie blokuje osobne Kaliňák, pretože nevie vykorčuľovať z tých klamstiev, ktoré tu nahovorili pred celým národom, že Vipery nie sú pre nás vhodné, alebo že ich nepotrebujeme,“ poukázal Naď.Ďalšie obrovské kompenzácie boli podľa neho vo forme nasadenia štyroch batérií systému protivzušnej obrany Patriot ci Mamba , bezplatného nasadenia stíhačiek od našich spojencov na ochranu vzdušného priestoru, ktorá prebieha aj v súčasnosti, a ušetrenie miliónov eur za likvidáciu munície, ktorá už bola po technickom živote.„Ak to zhrniem, celkové kompenzácie za Ukrajine darovaný materiál boli doteraz realizované vo výške 668,8 milióna eur, ktoré už sú v majetku Slovenskej republiky. Ďalších 245 miliónov eur dostaneme z Európskeho mierového nástroja a o ďalších 600 miliónov sa musí rozhodnúť Kaliňák. Okrem toho sme ďalšie desiatky miliónov ušetrili za poskytnutú ochranu od spojencov a za to, že sme sami nemuseli likvidovať starú a nebezpečnú muníciu,“ doplnil Naď.Podľa jeho slov tak boli celkovo za jeho pôsobenia vyjednané kompenzácie za poskytnutý materiál na Ukrajine vo výške minimálne 1,6 miliardy eur. Vyzýva ministerstvo obrany, aby poskytovalo relevantným inštitúciám, ale aj verejnosti kompletné a pravdivé informácie.NKÚ v súvislosti s tvrdeniami bývalého ministra obrany vysvetlil, že kontrolóri pracujú výlučne s informáciami a dokumentmi, ktoré predkladá kontrolovaný subjekt. Zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť informácií je teda len na jeho strane. Úrad vysvetlil, že ak subjekt počas výkonu kontroly nevie predložiť požadované materiály, kontrolóri to v zmysle medzinárodných pravidiel uvádzajú do protokolu ako skutočnosť.„V prípade, že je podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa či manipulácie s faktami, to odstupujú orgánom činným v trestnom konaní," priblížili kontrolóri s tým, že takéto konanie totiž nespadá do pôsobnosti kontrolóra, ale vyšetrovateľa. NKÚ sa preto v tomto zmysle ohradzuje voči útokom, ktoré by spochybňovali preukázateľné a kontrolovanou stranou uznané zistenia.„Takéto ataky, ktoré sú v názorovej rovine či vo všeobecnom konštatovaní bez časových a vecných súvislostí, v konečnom dôsledku smerujú k oslabovaniu nezávislých, profesionálnych inštitúcií a spôsobujú nabúravanie dôvery verejnosti voči štátnym a verejným inštitúciám," uzavrel NKÚ.