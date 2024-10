Úrad vlády kupuje 49 nových áut, viac ako 80 % vozidiel je obstarávaných pre potreby Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

25.10.2024 (SITA.sk) - Úrad vlády kupuje 49 nových áut. Z toho počtu už bolo prostredníctvom verejných obstarávaní kúpených 43 áut v hodnote vyše 1,11 mil. eur s DPH.„Viac ako 80 percent motorových vozidiel je obstarávaných pre potreby Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci ich implementovaných národných projektov. Predmetné národné projekty sú realizované v regiónoch Slovenskej republiky, a to najmä v Prešovskom Banskobystrickom samosprávnom kraji ," uviedol pre agentúru SITA Úrad vlády SR.Dodal, že autá budú hradené z prostriedkov Európskej únie v rámci výdavkov jednotlivých národných projektov z Operačného programu Slovensko.Úrad vlády deklaruje, že k nákupu nových áut pristúpil „z dôvodu prirodzenej obnovy stavu vozového parku, pretože motorové vozidlá, ktorými Úrad vlády SR disponuje, majú zlý technický stav, sú morálne, ako aj fyzicky opotrebované a sú po dobe životnosti".Priemerný vek motorových vozidiel je viac ako 12 rokov a najazdených majú od 210 000 do 450 000 kilometrov. Úrad vlády prízvukuje, že náklady na ich opravu sú finančné náročné a do značnej miery aj nehospodárne a neefektívne. Nákup nových áut preto podľa úradu „zníži finančné zaťaženie rozpočtu na ich prevádzku a údržbu".