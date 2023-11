Ministerstvo obrany si stanovilo krátkodobé aj dlhodobé priority, problémom je nelegálna migrácia a protivzdušná obrana

Nelegálna migrácia a protivzdušná obrana

Priority rezortu obrany

18.11.2023 (SITA.sk) - Nelegálna migrácia je zásadným bezpečnostným rizikom. Uvádza sa to v programovom vyhlásení vlády (PVV) pre oblasť obrany s tým, že v minulosti sa potvrdilo, že nelegálna migrácia vedie k zvýšeniu asymetrického ohrozenia členských štátov EÚ "Zabránenie nelegálnej migrácii je súčasne jednou z krátkodobých priorít rezortu obrany . Vláda bude rozvíjať tú časť ozbrojených síl, ktorá bude aktívne prispievať k riešeniu krízových situácií na civilno-vojenskom rozhraní a posilní tak personálne, ako aj technické kapacity," uvádza sa v PVV s tým, že ministerstvo obrany v súčinnosti s ministerstvom vnútra poskytne všetky nevyhnutné materiálno-technické a personálne prostriedky.Medzi krátkodobé priority novej vlády v oblasti obrany patrí aj obnovenie protivzdušnej obrany Slovenska, ako aj to, aby vzdušný priestor SR chránili opäť iba slovenské vzdušné sily. Vláda sa chce o to pokúsiť v čo najskoršom termíne.V tomto zmysle vláda prehodnotí aj zmluvnú základňu, ktorú uzatvorilo minulé vedenie rezortu obrany, ako v komerčnej, tak aj v politickej sfére. Ako vláda v PVV avizuje, otvorí sa rokovanie so zahraničnými partnermi, aby sa z takýchto zmlúv odstránilo nevýhodné postavenie SR.„Na zefektívnenie činnosti rezortu obrany vláda vykoná racionalizáciu všetkých jeho organizačných štruktúr. V procese obstarávania využije spoločné projekty vyzbrojovania s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj so zahraničnými partnermi. Takto získané finančné prostriedky prednostne využije na rozvoj Ozbrojených síl SR," uvádza sa v PVV.Medzi krátkodobé priority rezortu obrany patrí aj zabezpečenie dôstojných osláv SNP, a to s účasťou čo najširšej verejnosti. Konať sa budú konať v Banskej Bystrici. Ako vláda uviedla, treba prehĺbiť vzťah medzi príslušníkmi ozbrojených síl a širokou verejnosťou.