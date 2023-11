Regionálne projekty využili zo starých eurozdrojov viac ako 1,6 miliardy eur, vyplýva to z informácií o využívaní investičných fondov

Nárast vo využívaní eurozdrojov

18.11.2023 (SITA.sk) - Čerpanie financií Európskej únie na projekty v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 31. októbruJe to viac akoz celkovej alokácie tohto programu nad. Využívanie eurozdrojov oproti koncu septembra vzrástlo o vyšea miera o 4 percentuálne body.Oproti koncu minulého roka sa ich čerpanie za desať mesiacov zvýšilo o, mesačný priemer bol tedaa podiel vzrástol o viac ako 31 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) , ktoré uvedený program aj riadi.Do konca tohto roka zostávalo v IROP využiť z peňazí EÚ ešte skoro, čiže necelýchalokácie. Domáce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ku koncu minulého mesiaca dosiahlo, čo jeZazmluvnené prostriedky EÚ v programe v objemesú oproti celkovej vyčlenenej sume o viac akovyššie, výzvy zapresahujú alokáciu o. IROP je objemovo piaty najväčší z jedenástich programov, podľa úrovne čerpania eurofondov v závere októbra bol siedmy a na základe podielu zazmluvnenia zdrojov EÚ prvý.Po skončení vlády zo strán Smer-SD Most-Híd v marci 2020, teda v poslednom riadnom roku programového obdobia 2014 až 2020, bolo v IROP vyčerpaných z eurozdrojov. Podiel bolz celkovej alokácie programu. Ten bol vtedy v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Agrorezort viedla od marca 2016 do marca 2020 Gabriela Matečná (SNS). Od konca marca 2020 do konca októbra 2023, čiže za tri roky a sedem mesiacov predošlej vládnej koalície OĽaNO úradníckej vlády , využívanie prostriedkov EÚ v IROP vzrástlo viac ako štvornásobne o. Miera čerpania sa zvýšila takmer o 63 percentuálnych bodov.Počas ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (vtedy OĽaNO) sa čerpanie eurozdrojov v programe od konca marca do konca septembra 2020 zvýšilo ona vyše, úroveň vzrástla skoro o 4 percentuálne body na. Od októbra 2020 prešiel IROP pod novozriadené MIRRI, ktoré nahradilo Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Za ministerky investícií Veroniky Remišovej (Za ľudí) využívanie financií EÚ v IROP od októbra 2020 do mája 2023 vzrástlo o, resp. o vyšena. Počas 32 mesiacov dosiahlo priemernemesačne. Podiel čerpania sa v tomto období zvýšil o 32 percentuálnych bodov na bezmálaPri dočasnom ministrovi investícií Petrovi Balíkovi vo vláde odborníkov Ľudovíta Ódora IROP od konca mája do konca októbra tohto roka navýšil využitie zdrojov EÚ o vyše, alebo ona spomínaných. Mesačný priemer bol, miera vzrástla o 26,5 percentuálneho bodu na viac ako. Za dočerpanie OPII od 25. októbra zodpovedá už nový minister investícií Richard Raši ( Hlas-SD ) vo vláde Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS.