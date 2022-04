Prokurátor: Kauza okolo Fica a Kaliňáka má politický rozmer, zatiaľ však platí prezumpcia neviny

Stále platí prezumcia neviny

Fico môže skončiť vo väzbe

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kauza obvinených Roberta Kaliňáka Roberta Fica má politický rozmer, keďže ide o politikov. To prirodzene vyhovuje ich politickým oponentom, povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Matúš Harkabus po sobotňajšom rozhodnutí súdu o väzbe úre bývalého ministra vnútra.„Ak sa tu hovorí o politickom účele trestného stíhania, tá kauza má politický rozmer, pretože, keď je stíhaný politik, či už koaličný alebo opozičný, tak to prirodzene vyhovuje jeho politickým oponentom. Ale ten politický rozmer nie je zapríčinený zo strany orgánov činných v trestnom konaní prokuratúry či polície. To chcem veľmi jasne povedať. Tam sa ide prísne podľa dôkazov. Tým, že ide o citlivú vec, zvažuje sa každá jedna veta a každý jeden krok. Stále je však potrebné rozhodnutie o kolúznej väzbe obvineného Roberta Kaliňáka vnímať iba ako podozrenie a na všetkých obvinených v tej veci sa vzťahuje prezumpcia neviny," uviedol prokurátor.„Všetky osoby, ktoré boli vypočuté boli vypočuté pred začatím trestného stíhania. Náš trestný proces je tak štrukturovaný, že momentálne musia prebehnúť znovu výsluchy týchto osôb," uviedol prokurátor s tým, že budú prebiehať aj iné vyšetrovacie úkony.Podľa advokáta exministra Kaliňáka sa obvinenia zakladali na tlačovej konferencii a nahrávkach z poľovníckej chaty, čo prokurátor potvrdil. Ďalšie informácie však poskytnúť nechcel vzhľadom na štádium vyšetrovania.„Nebudem to komentovať aj preto, lebo iste viete, že v tej istej veci bola podaná žiadosť do Národnej rady SR na vydanie súhlasu o väzobné stíhanie ďalšieho obvineného," podotkol.