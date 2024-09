Ministerstvo práce chce zrušiť krátenie opatrovateľských príspevkov, viac peňazí dostanú aj zdravotne znevýhodnené deti (video)

Príspevky sa na základe príjmu krátiť nebudú

Ďalšie výhody pre zdravotne znevýhodnených ľudí

24.9.2024 (SITA.sk) - Krátenie opatrovateľských príspevkov by sa malo zrušiť od decembra. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš , kde poukázal na to, že od tohto leta platí novela zákona schválená ešte bývalou koalíciou, ktorá kráti opatrovateľský príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Ministerstvo práce sa rozhodlo to zmeniť a v súčasnosti je už v parlamente novela zákona o sociálnom poistení, ktorá si dáva za cieľ zrušiť krátenie všetkých opatrovateľských príspevkov bez ohľadu na príjem osoby, alebo či ide o opatrovateľa v ekonomicky aktívnom alebo dôchodkovom veku.Všetky krátené príspevky na základe príjmu opatrovateľa sa podľa Tomáša po novom nebudú krátiť.„Od zavedenia od roku 2009 boli tieto príspevky krátené v prípade opatrovateľov v ekonomicky aktívnom veku. Opatrovateľské príspevky sa krátia aj na základe príjmu opatrovateľov ako takých, ale tam na základe spomínaného zákona sa zvýšila hranica príjmu z 2 na 2,5-násobok životného minima, čím prišlo k zvýhodneniu týchto opatrovateľov," uviedol Erik Tomáš.Súčasná novela o zrušení krátenia príspevkov bola na septembrovej schôdzi parlamentu už schválená, podľa ministra by ako celok mala byť prijatá na októbrovej schôdzi. Jej účinnosť by mala byť od decembra 2024, čo znamená, že od decembra by sa už nekrátili opatrovateľské príspevky na základe príjmu opatrovateľa. Výdavky na túto zmenu budú predstavovať 21 miliónov eur.Minister práce tiež oznámil, že novela zákona o sociálnych službách prináša ďalšie výhody pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Podľa jeho slov sa zdvojnásobí príplatok opatrovateľskému príspevku v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa zo 100 na 200 eur, tiež sa nastaví efektívnejší systém odľahčujúcej služby.Rovnako má rezort práce v pláne rozšíriť aj počet hodín domácej opatrovateľskej služby z 8 na 40 hodín mesačne, pričom opatrovateľ nepríde o opatrovateľský príspevok. Zvýšenie opatrovateľského príspevku na zdravotne znevýhodnené dieťa bude znamená tiež navýšenie nákladov o 8,7 milióna eur, čiže celkový balík zmien pre zdravotne znevýhodnené osoby bude predstavovať výdavky navyše o 30 miliónov eur.