Ministerstvo práce pripravuje 100-eurovú podporu pre ľudí, ktorí prepadli sitom inflačnej pomoci (video)

31.3.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje jednorazovú 100-eurovú pomoc pre ľudí, ktorí prepadli sitom doterajšej inflačnej pomoci. Na piatkovej tlačovej besede to povedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) Podľa neho ide približne o 50-tisíc ľudí, ktorí sa doteraz nedostali k žiadnemu typu pomoci. Títo ľudia mali za posledných šesť mesiacov mesačný príjem do 1,8-násobku životného minima, teda približne 400 eur mesačne a nedostali z rezortu práce a sociálnych vecí dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.Príspevok v sume 100 eur by mohli tieto osoby podľa Krajniaka dostať v máji. O poskytnutie príspevku bude potrebné požiadať úrad práce. „Len skontrolujeme, či už dostali niektorú z foriem inflačnej pomoci," povedal.Rezort práce chce tiež skôr valorizovať dávky v hmotnej núdzi. Sociálne dávky by sa podľa Krajniaka mali zvyšovať už od začiatku októbra tohto roka, namiesto začiatku januára budúceho roka.