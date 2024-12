Ministerstvo sa bude rozhodovať medzi vrtuľníkmi Viper a Black Hawk, podľa Krúpu sa Kaliňák prikloní k druhej ponuke – VIDEO

6.12.2024 (SITA.sk) - Rezort obrany už má na stole americkú ponuku na vrtuľníky AH-1Z Viper. Rozhodovať sa však bude medzi dvomi ponukami. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák a priblížil, že druhá ponuka sa týka vrtuľníkov Black Hawk. V americkej ponuke na vrtuľníky Viper ide o 12 kusov vrtuľníkov, pričom ich cena by mala byť cez 550 miliónov eur aj s muníciou. Druhá ponuka sa týka 12 kusov modernizovaných, bojovo upravených vrtuľníkov Black Hawk. Podľa slov ministra by analýzy oboch ponúk mali byť hotové v najbližších dňoch.Minister sa už dávnejšie vyjadroval k americkej ponuke na vrtuľníky Viper kriticky. Suma za vrtuľníky je podľa jeho slov oveľa vyššia, než bolo sľúbené. Ako problém vníma tiež jednoúčelovosť vrtuľníku Viper, ktorý je stavaný len na boj. Ako však uviedol, pri výbere zaváži najmä to, aké sú súčasne trendy, ak ide o tento typ výzbroje.Kaliňák svoje budúce zámery pre rezort obrany prezentoval aj na piatkovom parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) sa minister obrany prikloní k ponuke na vrtuľníky Black Hawk.„Nemyslím, že sa vyberieme cestou Viperov alebo cestou nákupov veľkého množstva tankov a podobne, čo aj vítam,“ uviedol poslanec po rokovaní výboru. Ak ide o nákupy, tak je podľa neho nutné priorizovať a vnímať aj to, aké sú možnosti a kapacity.