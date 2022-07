Ministerstvo školstva obhajuje rozdelenie peňazí pre hendikepovaných športovcov, spoločný návrh neprišiel

Zmeny blokovala pandémia

Peniaze išli približným pomerom

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2022 športovcom so zdravotným postihnutím rekordný objem finančných prostriedkov, ktorý k dnešnému dňu dosiahol 4,77 milióna eur. Ako informuje rezort školstva, z uvedenej sumy tvorí 2,66 milióna eur príspevok vyplácaný organizáciám, ktoré zastrešujú hendikepovaných športovcov.Ďalších približne 2,11 milióna eur išlo na účasť športovcov na Paralympijských hrách a Deaflympijských hrách, na odmeny športovcov so zdravotným postihnutím za výsledky a na prípravu hendikepovaných top športovcov.„Už začiatkom roka 2020, po svojom nástupe do funkcie, som sa stretol s predstaviteľmi organizácií športovcov so zdravotným postihnutím a opakovane som ich žiadal o spoločný návrh logických kritérií na rozdeľovanie štátnych finančných prostriedkov medzi ich organizácie,“ uviedol k téme štátny tajomník Ivan Husár „V rokoch 2020 a 2021 z dôvodu pandémie boli zablokované zmeny vo financovaní, takže času bolo dosť. Bohužiaľ, spoločný návrh som nikdy nedostal. To je veľká škoda, nakoľko som presvedčený, že spravodlivé rozhodnutie je také, na ktorom sa dohodnú všetci aktéri,“ dodal.Nakoľko podľa neho všetky snahy ministerstva o dohodu zainteresovaných subjektov zlyhali, museli pristúpiť k vytvoreniu čo najlogickejšieho vzorca na rozdelenie financií, k čomu rezort zaväzovalo aj programové vyhlásenie vlády.„Naozaj sme si dali záležať, aby sme porovnali jednotlivé postihnutia z rôznych uhlov pohľadu, čo je v národných športových zväzoch športovcov už dlhodobo akceptované. Počítame s tým, že vzorec, jeho parametre a ich váhy sa budú meniť v prospech veci, zlepšíme zisťovanie vstupných dát a opäť verím, že nám v tom pomôžu prijímatelia príspevkov z tohto koláča,“ zhodnotil.Do roku 2022 pritom na prerozdelenie financií medzi športovcov s rôznymi postihnutiami neboli stanovené pravidlá. Replikoval sa približný pomer, ktorý bol stanovený odborným odhadom v dávnejšej minulosti.Ministerstvo aktuálne v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania použilo princíp porovnania viacerých parametrov a rozlišovalo medzi jednotlivými druhmi postihnutia.Medzi ne patrí napríklad počet zdravotne znevýhodnených občanov SR podľa jednotlivých druhov postihnutia, počet aktívnych športovcov podľa postihnutia, či finančná náročnosť vykonávania športov podľa postihnutia. Organizáciám bol zároveň priradený základ, rovnaký pre všetky druhy postihnutia.