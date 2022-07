Tour de France 2022: Pogačar prišiel v 11. etape o žltý dres, novým lídrom pretekov je Vingegaard

Trpezlivo v závese

Aj Bardet je pred Pogačarom

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Novým lídrom tohtosezónnych cyklistických pretekov Tou de France je Dán Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma.Dvadsaťpäťročný dánsky jazdec mal pred stredajšou 11. etapou manko 39 sekúnd na Slovinca Tadeja Pogačara (UAE Emirates) a bol až tretí, no útok v stredajšom cieľovom stúpaní na Col du Granon mu vyniesol prvú priečku v celkovej klasifikácii.V stredu Vingergaard triumfoval s náskokom 2:53 min pred napokon siedmym Pogačarom a v priebežnom poradí má pred ním rezervu 2:22 min.Jonas Vingegaard sa počas celej stredy držal trpezlivo na zadnom kolese jazdca v žltom vrátane legendárneho Col du Galibier.V záverečnom stúpaní do cieľa sa od Pogačara odpútal necelých 5 km pred vrcholom a až do cieľa zvyšoval náskok, pričom predstihol aj jazdcov, ktorí dovtedy boli pred dvojicou Vingegaard, Pogačar.Druhý v stredu finišoval Nairo Quintana (Arkéa Samsic) z Kolumbie s mankom 60 sekúnd, tretí skončil domáci Romain Bardet (DSM) so stretou 70 sekúnd. Aj Bardet sa v priebežnom poradí dostal pred Pogačara, má pred ním náskok šiestich sekúnd.