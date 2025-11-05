Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy


Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy, mestom Bratislava, Slovenskou ...



slovenska posta e1701876666125 676x432 5.11.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy, mestom Bratislava, Slovenskou akadémiou vied a technologickým partnerom testuje doručovanie zásielok pomocou autonómneho vozidla mAIka.


Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová, skúšobná prevádzka, ktorá sa začala v júli, prebieha denne v historickom centre Bratislavy, kde mAIka doručuje zásielky na bratislavský magistrát a veľvyslanectvá Francúzska a Slovinska.

Funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť doručovania


Vozidlo je vybavené kamerami, bezpečnostnými senzormi a reproduktormi, ktoré mu umožňujú bezpečný pohyb po chodníkoch a pešej zóne rýchlosťou obmedzenou na 6 km/h, čo zodpovedá rýchlosti bežnej chôdze.

„Projekt nám umožňuje byť súčasťou digitálnej transformácie logistiky, nielen pasívnym pozorovateľom,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Projekt má preveriť funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť autonómneho doručovania v mestskom prostredí.

Pošta sleduje správanie technológií pri rôznych prekážkach, ako sú pohyb chodcov, letné terasy, stavebné práce či kultúrne podujatia, ktoré môžu vyžadovať zásah obslužného personálu. Testuje sa aj kvalita konektivity v rôznych častiach centra, kde napríklad pri prechode Michalskou bránou je signál slabší.

Zavedenie SMS notifikácií


mAIka využíva šesť samostatných boxov s nosnosťou 150 kilogramov, ktoré sa otvárajú PIN kódom zaslaným zákazníkovi. Adresát je o príchode informovaný telefonicky, pričom sa pracuje na zavedení SMS notifikácií pre zvýšenie komfortu doručovania.

Pilotné testovanie potrvá minimálne pol roka a jeho výsledky budú slúžiť na vyhodnotenie technických, prevádzkových a ekonomických aspektov, ako aj spokojnosti adresátov. Slovenská pošta tak pokračuje v modernizácii a ekologizácii doručovacích služieb, ktoré môžu v budúcnosti doplniť tradičné spôsoby prepravy, znížiť náklady a riešiť problém s nedostatkom pracovníkov v logistike.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: balíky a zásielky Doručovanie zásielok
