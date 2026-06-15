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15. júna 2026
Ministerstvo Šutaja Eštoka otvorilo nové pracovisko cudzineckej polície, má zvládnuť rastúci nápor žiadostí
Tagy: Cudzinecká polícia Minister vnútra SR otvorenie pracoviska Prezidentka Policajného zboru SR starosta Nového Mesta
Nové priestory majú priniesť vyšší komfort pre klientov aj zamestnancov a lepšie reagovať na narastajúci počet cudzincov vybavujúcich si pobytové záležitosti na Slovensku.
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15.6.2026 (SITA.sk) - Nové priestory majú priniesť vyšší komfort pre klientov aj zamestnancov a lepšie reagovať na narastajúci počet cudzincov vybavujúcich si pobytové záležitosti na Slovensku.
Ministerstvo vnútra otvorilo nové priestory Oddelenia cudzineckej polície v Bratislave na Račianskej ulici 62. Pracovisko sa presťahovalo z pôvodnej adresy na Regrútskej ulici vo Vajnoroch, kde má vyrásť Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika.
Nové priestory majú priniesť vyšší komfort pre klientov aj zamestnancov a lepšie reagovať na narastajúci počet cudzincov vybavujúcich si pobytové záležitosti na Slovensku.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri otvorení poukázal na to, že za posledných desať rokov vzrástol počet žiadostí vybavovaných cudzineckou políciou o viac ako 300 percent. Podľa neho tomuto vývoju dlhodobo nezodpovedali kapacity, procesy ani personálne zabezpečenie.
„Problematike cudzineckej polície sa venujeme komplexne – od modernizácie informačných systémov až po posilňovanie personálnych kapacít. Otvorenie nového pracoviska je ďalším krokom,“ uviedol. Od spustenia nového pracoviska 18. mája ho navštívilo podľa ministra viac ako 4 100 cudzincov. Služby sú poskytované na 14 pracoviskách a využíva sa aj rezervačný systém.
„Je tu zabezpečené všetko na úrovni 21. storočia,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka podotkol, že mestská časť patrí medzi lokality s početnými komunitami cudzincov.
„Máme tu silnú vietnamskú menšinu, čoraz väčšiu ukrajinskú komunitu a ľudí z celého sveta, ktorí tu žijú, pracujú a navštevujú škôlky, školy. Som presvedčený, že Nové Mesto bude dobrou vstupnou bránou pre cudzincov prichádzajúcich do našej krajiny, kraja, mesta a mestskej časti,“ povedal Čupka.
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová zdôraznila, že kvalitu každej inštitúcie určujú predovšetkým ľudia. Vyjadrila presvedčenie, že nové pracovisko bude poskytovať profesionálne služby s dôstojným prístupom ku klientom.
Pripomenula, že Oddelenie cudzineckej polície Bratislava vznikla 1. októbra 2004 a patrí dlhodobo medzi najvyťaženejšie pracovísk svojho druhu na Slovensku. Dôvodom je nielen dynamický rozvoj hlavného mesta, ale aj rastúci počet zahraničných študentov, podnikateľov a pracovníkov. Pod nápor sa podpísala aj vojna na Ukrajine.
„V rokoch 2022 až 2025 spracovalo oddelenie cudzineckej polície Bratislava približne 52-tisíc žiadostí o dočasné útočisko. Zamestnanci to zvládli aj napriek podmienkam, v akých pracovali,“ vyzdvihla Maškarová. Podľa jej slov má nové pracovisko 56 miest pre príslušníkov Policajného zboru a 30 tabuľkových miest pre štátnych zamestnancov.
„Nie všetky pozície sú momentálne obsadené, ale budeme sa snažiť ich čím skôr obsadiť,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka otvorilo nové pracovisko cudzineckej polície, má zvládnuť rastúci nápor žiadostí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra otvorilo nové priestory Oddelenia cudzineckej polície v Bratislave na Račianskej ulici 62. Pracovisko sa presťahovalo z pôvodnej adresy na Regrútskej ulici vo Vajnoroch, kde má vyrásť Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika.
Nové priestory majú priniesť vyšší komfort pre klientov aj zamestnancov a lepšie reagovať na narastajúci počet cudzincov vybavujúcich si pobytové záležitosti na Slovensku.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri otvorení poukázal na to, že za posledných desať rokov vzrástol počet žiadostí vybavovaných cudzineckou políciou o viac ako 300 percent. Podľa neho tomuto vývoju dlhodobo nezodpovedali kapacity, procesy ani personálne zabezpečenie.
Početná komunita cudzincov
„Problematike cudzineckej polície sa venujeme komplexne – od modernizácie informačných systémov až po posilňovanie personálnych kapacít. Otvorenie nového pracoviska je ďalším krokom,“ uviedol. Od spustenia nového pracoviska 18. mája ho navštívilo podľa ministra viac ako 4 100 cudzincov. Služby sú poskytované na 14 pracoviskách a využíva sa aj rezervačný systém.
„Je tu zabezpečené všetko na úrovni 21. storočia,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka podotkol, že mestská časť patrí medzi lokality s početnými komunitami cudzincov.
„Máme tu silnú vietnamskú menšinu, čoraz väčšiu ukrajinskú komunitu a ľudí z celého sveta, ktorí tu žijú, pracujú a navštevujú škôlky, školy. Som presvedčený, že Nové Mesto bude dobrou vstupnou bránou pre cudzincov prichádzajúcich do našej krajiny, kraja, mesta a mestskej časti,“ povedal Čupka.
Dynamický rozvoj mesta
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová zdôraznila, že kvalitu každej inštitúcie určujú predovšetkým ľudia. Vyjadrila presvedčenie, že nové pracovisko bude poskytovať profesionálne služby s dôstojným prístupom ku klientom.
Pripomenula, že Oddelenie cudzineckej polície Bratislava vznikla 1. októbra 2004 a patrí dlhodobo medzi najvyťaženejšie pracovísk svojho druhu na Slovensku. Dôvodom je nielen dynamický rozvoj hlavného mesta, ale aj rastúci počet zahraničných študentov, podnikateľov a pracovníkov. Pod nápor sa podpísala aj vojna na Ukrajine.
„V rokoch 2022 až 2025 spracovalo oddelenie cudzineckej polície Bratislava približne 52-tisíc žiadostí o dočasné útočisko. Zamestnanci to zvládli aj napriek podmienkam, v akých pracovali,“ vyzdvihla Maškarová. Podľa jej slov má nové pracovisko 56 miest pre príslušníkov Policajného zboru a 30 tabuľkových miest pre štátnych zamestnancov.
„Nie všetky pozície sú momentálne obsadené, ale budeme sa snažiť ich čím skôr obsadiť,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka otvorilo nové pracovisko cudzineckej polície, má zvládnuť rastúci nápor žiadostí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cudzinecká polícia Minister vnútra SR otvorenie pracoviska Prezidentka Policajného zboru SR starosta Nového Mesta
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