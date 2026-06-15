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15. júna 2026
Pád autobusu do rokliny si v Etiópii vyžiadal najmenej 28 obetí
Nehoda sa stala na severe krajiny, viacerí ďalší cestujúci utrpeli vážne zranenia. Najmenej 28 ľudí zahynulo pri nehode autobusu na severe
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Najmenej 28 ľudí zahynulo pri nehode autobusu na severe Etiópie, keď vozidlo zišlo z cesty a zrútilo sa do približne 100 metrov hlbokej rokliny. Oznámili to v pondelok miestne úrady.
Autobus smeroval z mesta Dessie v regióne Amhara do etiópskej metropoly Addis Abeba. Podľa vyhlásenia regionálnych úradov sa z doposiaľ neznámych príčin zrútil zo svahu a skončil hlboko pod cestou.
Obrovská tragédia
Pri nehode zahynulo najmenej 28 ľudí. Úrady zároveň uviedli, že „mnohí ďalší“ utrpeli ľahké alebo vážne zranenia, ich presný počet však nezverejnili.
Zranených previezli do zdravotníckych zariadení a okolnosti nehody vyšetrujú príslušné orgány. Zatiaľ nie je známe ani to, koľko ľudí sa v autobuse nachádzalo.
Fotografie zverejnené regionálnou správou ukazujú vozidlo ležiace na svahu, pričom autobus bol takmer úplne zničený.
Zlé cesty
Dopravné nehody s vysokým počtom obetí sú v Etiópii pomerne časté. Prispieva k nim zlý technický stav ciest, preťažené vozidlá aj nedostatočná infraštruktúra.
V decembri 2024 zahynulo na juhu krajiny viac ako 70 ľudí po tom, ako vozidlo prevážajúce svadobčanov spadlo do rieky.
Išlo o najtragickejšiu dopravnú nehodu v Etiópii za posledných 25 rokov. V septembri toho istého roka si ďalší pád autobusu do rieky v oblasti Wolaita vyžiadal najmenej 28 mŕtvych a 19 ťažko zranených.
Zdroj: SITA.sk - Pád autobusu do rokliny si v Etiópii vyžiadal najmenej 28 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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