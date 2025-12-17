Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd a vyhovel ombudsmanovi


Tagy: Mimovládne organizácie zákon o mimovládnych organizáciách

Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou. Súd rozhodoval o podnetoch skupiny opozičných ...



Zdieľať
64196cf8d5e38462446142 676x451 17.12.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou. Súd rozhodoval o podnetoch skupiny opozičných poslancov, a tiež verejného ochrancu práv.


Ako vyplýva z rozhodnutia ústavného súdu, predmetná novela zákona nie je v súlade s jednotlivými odsekmi článku 19 Ústavy SR, ktorý hovorí, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, taktiež právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním či iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Nesúlad s ďalšími článkami


Ústavný súd tiež konštatoval nesúlad s článkom 26 a odsekom, ktorý uvádza, že „štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon".

V súlade nie je ani s ustanoveniami ústavy, ktoré zaručujú právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach, a tiež že tieto práva možno obmedziť len v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak je to nutné pre bezpečnosť štátu či predchádzanie trestným činom. Novela nie je v súlade ani s odsekom ústavy, podľa ktorého „politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu". Rozhodnutie ústavného súdu v tomto smere poukazuje aj na nesúlad s článkom, ktorý stanovuje, že pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel a takéto obmedzenia možno použiť len na ustanovený cieľ.

ÚS SR tiež konštatoval nesúlad novely s článkami Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd. Ide konkrétne o článok 8, ktorý sa týka práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, a tiež článku 11, ktorý je venovaný slobode združovania a zhromažďovania. „Ustanovenie § 39 zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky," píše sa ďalej v rozhodnutí ÚS SR. Predmetný paragraf znie „nadácia poskytuje informácie o svojej činnosti a nakladaní s majetkom ako povinné osoby podľa osobitného predpisu". Vo zvyšnej časti ÚS SR návrhom nevyhovel. „Podľa § 67 zákona o ústavnom súde pripája sudca Miloš Maďar k tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku ako aj odôvodnenia rozhodnutia, a sudca Ivan Fiačan pripája k tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko, ktoré sa týka odôvodnenia," uvádza sa v rozhodnutí súdu.

Poslancom súd nevyhovel


ÚS SR prijal na ďalšie konanie podnet k novele zákona o mimovládkach ešte v máji, a to v celom rozsahu. Podnet podala skupina 32 poslancov Národnej rady SR. Návrhu na pozastavenie účinnosti tejto novely však súd nevyhovel. Kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách parlament schválil v polovici apríla. Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok, opozícia i samotné mimovládne organizácie ju kritizovali, podnet na ÚS SR podal aj verejný ochranca práv.

„Ústavný súd sa stotožnil s mojou argumentáciou a vyhovel môjmu podaniu vo veci zákona o mimovládnych organizáciách. Týmto krokom bol zastavený pokus o neprimerané štátne zásahy, ktoré podkopávali princíp slobody, znemožňovali participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzali neprijateľné „špicľovanie“ donorov aj dobrovoľníkov," reagoval ombudsman Róbert Dobrovodský na sociálnej sieti.

Podľa Ústavy SR, ak ÚS SR rozhodne o nesúlade zákona s ústavou, daný predpis alebo jeho časti stratia účinnosť. Orgány, ktoré dotknutý predpis vydali by ho do šiestich mesiacov mali uviesť do súladu s ústavou či ústavnými zákonmi, prípadne medzinárodnými zmluvami. Ak tak neučinia, predmetné predpisy alebo ich časti stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia ÚS SR platnosť.


Zdroj: SITA.sk - Novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd a vyhovel ombudsmanovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimovládne organizácie zákon o mimovládnych organizáciách
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra je presvedčené, že zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov nadobudne účinnosť
<< predchádzajúci článok
Opozícia víta rozhodnutie ústavného súdu ohľadom zrušenia ÚOO, zareagovalo aj ministerstvo vnútra

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 