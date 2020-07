Premiér Matovič priznal, že v súvislosti so svojou diplomovkou by mal prísť o titul

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič OĽaNO ) si myslí, že by pre medializované informácie o jeho diplomovej práci mal prísť o titul. Denník N vo štvrtok informoval o tom, že premiér vo svojej diplomovej práci odpísal dve knihy a v roku 1998 ju odovzdal ako svoje dielo.„Úprimne, netuším, či som pred 22 rokmi vo svojej diplomovke niečo necitoval a koľko toho bolo. Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo, som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie na chválu,“ uviedol Matovič na sociálnej sieti a dodal, že titulom sa nikdy nechválil.Priznal tiež, že posledné dva ročníky školy flákal a bola pre neho na poslednej koľaji. „Na tie dva roky vôbec nie som hrdý. Nechodil som na prednášky a na cvikách som bol často duchom neprítomný, či mysľou v mojej firme. Či som zvykol odpisovať? Zvykol. Často? Keď som sa nestihol naučiť, tak určite, ak sa dalo. Bolo to správne? Nebolo,“ dodal.Matovič uviedol, že zo svojej funkcie odstúpi „hneď, ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil“. Na záver sa ospravedlnil všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“.