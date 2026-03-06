|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
Denník - Správy
06. marca 2026
Slovenskí paralympionici nastúpia vo všetkých disciplínach, podporiť ich príde Pellegrini aj Raši – VIDEO
Prezident odcestuje do Talianska, kde sa zúčastní na slávnostnom otvorení zimných paralympijských hier.
6.3.2026 (SITA.sk) - Prezident odcestuje do Talianska, kde sa zúčastní na slávnostnom otvorení zimných paralympijských hier. Kancelária prezidenta SR priblížila, že Slovensko po prvýkrát v histórii zimných paralympijských hier obsadí všetky športové disciplíny spolu s najpočetnejšou 58-člennou výpravou. Prezident chce svojou prítomnosťou vyjadriť podporu nielen samotnému paralympijskému hnutiu, ale aj hodnotám odvahy, vytrvalosti a rovnosti, ktoré tieto hry stelesňujú.
Prezident, podobne ako počas letnej paralympiády v Paríži v roku 2024, osobne podporí slovenských športovcov, ktorí budú reprezentovať krajinu na jednom z najvýznamnejších športových podujatí sveta. Kancelária priblížila, že súčasťou jeho programu v Taliansku bude aj účasť na slovenskom večeri v Casa Verona, a teda v sídle paralympijského domu, ktorý poskytuje priestor na stretnutia, dialóg a prezentáciu národnej identity.
Slovensko je zároveň jedinou krajinou, ktorá v priestoroch Casa Verona usporiada svoj národný deň spolu s dvoma výstavnými expozíciami – výstavou „30 rokov Slovenského paralympijského výboru“ a výstavou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Snow/Ice/Trophies“, venovanej zimným športom.
Do Talianska príde podporiť slovenských športovcov aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Podpora športu a najmä športovcov, ktorí napriek zdravotnému hendikepu dosahujú výnimočné výkony, je pre predsedu parlamentu dlhodobou a osobnou témou. Raši totiž pred vstupom do politiky pôsobil ako úrazový chirurg a počas svojej praxe pomáhal ľuďom, ktorým úraz zásadne zmenil život.
„Práve skúsenosť z nemocničného prostredia a každodenný kontakt s pacientmi, ktorí sa museli vyrovnať s novou životnou situáciou, vo mne posilnili presvedčenie, že spoločnosť má vytvárať čo najlepšie podmienky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane možnosti športovať a naplno rozvíjať svoj talent,“ povedal Raši, ktorý dlhodobo podporuje športové aktivity ľudí so zdravotným znevýhodnením. Predseda parlamentu sa pravidelne zúčastňuje na podujatiach, ktoré upozorňujú na ich výkony a odhodlanie.
Kancelária Národnej rady SR podotkla, že podpora športovcov so zdravotným znevýhodnením je súčasťou širšej spolupráce SR so zahraničnými partnermi. Ako pripomenula, v roku 2019 sa Raši počas návštevy v Čínskej ľudovej republike podieľal na uzavretí partnerstva medzi slovenskými a čínskymi športovými asociáciami združujúcimi športovcov so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom spolupráce bolo posilniť výmenu skúseností, podporiť rozvoj parašportu a vytvárať nové príležitosti pre športovcov z oboch krajín. Kancelária pripomenula aj nedávny dôležitý krok ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorým sa významne podporia parašportovci a deafšportovci.
Vznikne pre nich totiž nové športové centrum, ktorého cieľom je vytvorenie profesionálnych podmienok, aby sa zdravotne znevýhodnení športovci mohli naplno sústrediť na prípravu a dosahovanie špičkových výkonov. Zriadenie športového centra tak umožní, aby sa z parašportovcov a deafšportovcov stali profesionáli, ktorí budú mať vytvorené stabilné podmienky na tréning a prípravu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí paralympionici nastúpia vo všetkých disciplínach, podporiť ich príde Pellegrini aj Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
