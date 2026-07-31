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31. júla 2026
Ministerstvo vnútra nezapíše zahraničné manželstvá párov rovnakého pohlavia, Novotný chystá žalobu
Tagy: Generálny prokurátor Homosexuálne manželstvá Manželstvo Páry rovnakého pohlavia Ústava SR Zákon o rodine
Rezort vnútra vysvetlil, že je pri výkone matričnej agendy viazané týmto právnym vymedzením a nemá tak právomoc zápisom do osobitnej matriky priznať právnemu vzťahu status manželstva, keď nespĺňa jeho ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra vysvetlil, že je pri výkone matričnej agendy viazané týmto právnym vymedzením a nemá tak právomoc zápisom do osobitnej matriky priznať právnemu vzťahu status manželstva, keď nespĺňa jeho definičné znaky, ktoré ustanovuje slovenské právo.
Ministerstvo vnútra nezapíše manželstvá párov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzavreté v zahraničí. Ako rezort zdôraznil, na zápis takéhoto zväzku nemá právny základ. Pri posudzovaní konkrétneho podania ministerstvo vychádza z Ústavy SR, zo zákona o rodine, zákone o matrikách a tiež zo záväzkov SR, ktoré vyplývajú z práva EÚ.
Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že pri vedení osobitnej matriky môže vykonávať len také úkony, pre ktoré existuje dostatočný právny základ v platnom právnom poriadku. Ďalej sa rezort odvoláva aj na článok ústavy, podľa ktorého je manželstvo jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou.
"Ide o normu ústavnej sily, ktorá je bezprostredne záväzná pre všetky orgány verejnej moci. Jej obsah nemožno meniť ani rozširovať prostredníctvom správnej alebo evidenčnej praxe," dodalo ministerstvo vnútra s tým, že na túto ústavnú úpravu nadväzuje aj zákon o rodine, ktorý manželstvo vymedzuje ako zväzok muža a ženy. Rezort vnútra vysvetlil, že je pri výkone matričnej agendy viazané týmto právnym vymedzením a nemá tak právomoc zápisom do osobitnej matriky priznať právnemu vzťahu status manželstva, keď nespĺňa jeho definičné znaky, ktoré ustanovuje slovenské právo.
"Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že predmetný zväzok bol platne uzavretý podľa právneho poriadku iného štátu," skonštatovalo ministerstvo s tým, že zápis do osobitnej matriky nemožno chápať ako technický alebo mechanický úkon. Samotná existencia cudzej verejnej listiny totiž podľa rezortu vnútra nezakladá právny nárok na vykonanie akéhokoľvek zápisu do slovenských verejných evidencií.
"Cudzia verejná listina preukazuje skutočnosti, ktoré sú v nej osvedčené, nemôže však sama osebe rozšíriť právomoc orgánu verejnej moci SR ani založiť právny status, ktorý slovenský právny poriadok v požadovanej podobe neumožňuje evidovať," doplnilo ministerstvo, ktoré bude v tomto zmysle informovať aj žiadateľov o takýto zápis.
Rezort doplnil, že si plne uvedomuje povinnosti SR, ktoré jej vyplývajú z členstva v EÚ vrátane prednosti práva EÚ a záväznosti judikatúry Súdneho dvora. Podľa ministerstva je však dôležité rozlišovať medzi vnútroštátnou právnou úpravou manželstva a povinnosťami členského štátu, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní práv garantovaných právom EÚ, najmä v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov. Rezort upozornil, že podľa Zmluvy o Európskej únii koná EÚ iba v medziach právomocí, ktoré jej členské štáty zverili v zmluvách. Rodinný stav a podmienky uzavretia manželstva podľa ministerstva naďalej patria do právomoci členských štátov.
"Právo Európskej únie môže členskému štátu ukladať povinnosť uznať určitý rodinný vzťah napríklad na účely zabezpečenia slobody pohybu a pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov. Takéto účelové uznanie však nezakladá povinnosť vykonať zápis do osobitnej matriky v právnej kategórii manželstva," doplnil rezort vnútra, podla ktorého je toto rozlišovanie dôležité aj z pohľadu článku Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého má EÚ rešpektovať rovnosť všetkých štátov pred zmluvami a tiež ich národnú identitu, ktorá je zakotvená v základných ústavných štruktúrach.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tak zdôraznil, že je pri výkone svojej pôsobnosti viazaný Ústavou SR a zákonmi. "Ministerstvo nemôže administratívnym postupom prekročiť hranice právomoci, ktoré orgánom výkonnej moci ustanovil ústavodarca a zákonodarca. Nemôžeme svojím rozhodnutím vytvárať nový právny status ani nahrádzať rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky," uzavrel Šutaj Eštok.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vysvetľuje na sociálnej sieti odmietnutie zápisu manželstiev párov rovnakého pohlavia, podľa Ivana Novotného (SaS) a jeho partnera Metoda Špačeka sú však jeho argumenty slabé.
Šutaja Eštoka označili za najneschopnejšieho ministra vnútra v dejinách samostatnej republiky a reagovali na jeho video, v ktorom právne vysvetľuje, prečo sú manželstvá párov rovnakého pohlavia v rozpore so slovenským a európskym právom. Minister totiž svojím rozhodnutím zamietol aj žiadosť Ivana a Metoda na zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v susednom Rakúsku.
Minister vnútra sa vo svojej argumentácii opiera o Ústavu SR a jej definíciu manželstva. Novotný však zdôraznil, že aj keď slovenská ústava upravuje, aké manželstvo je možné uzavrieť na Slovensku, nehovorí a nemôže hovoriť nič o tom, aké manželstvá majú iné štáty.
"A presne o to ide. My sme si s Metodom nedali žiadosť o uzavretie manželstva na Slovensku – tam by bola slovenská ústava aplikovateľná. Ale dali sme si žiadosť o uznanie sobášneho listu z iného členského štátu EÚ. No a zápisu tejto právnej skutočnosti naša ústava nijako nebráni," zdôraznil Novotný a pripomenul, že vo svojom rozsudku to potvrdil aj Súdny dvor EÚ.
"Druhým argumentom je rozhodnutie Ústavného "súdu" Poľska, ktoré vraj potvrdilo rovnaký výklad, aký prezentoval Šutaj Eštok. Vynechal však zásadnú vec, a to, že rozhodnutia poľského Ústavného "súdu" neplatia ani v samotnom Poľsku," doplnil Novotný a vysvetlil, že dôvodom je to, že celý súd je obsadený politickými nominantmi bývalej extrémistickej strany PiS, ktorých nie je možné legálne odvolať.
Podľa slov Novotného tak nejde o súd v pravom zmysle slova, a preto ani nová vláda nemôže publikovať jeho rozhodnutia. Rozhodnutia tohto súdu tak podľa Novotného nemajú žiadne právne účinky.
"Naopak, zápisy všetkých manželstiev už boli do poľskej matriky tento rok zrealizované. A viete čo sa v nadväznosti na to stalo konzervatívnemu Poľsku s rovnakou ústavnou definíciou manželstva ako má Slovensko? Nič. Akurát, že zrazu sa môže viac párov cítiť ako plnohodnotní občania aj doma," vyhlásil Novotný.
Dôvody, o ktoré sa minister opiera, sú tak podľa Novotného a jeho partnera nepoužiteľné pri zamietnutí ich žiadosti o zápis manželstva. Novotný sa zároveň domnieva, že takýto postup vykonalo ministerstvo na pokyn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a avizoval podanie žaloby.
Ministerstvo začalo vo veciach žiadostí o zápis manželstiev párov rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí konať po upozornení generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Ten 21. júna podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora na nečinnosť pri zápise manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort vnútra nevybavil v zákonnej lehote.
Upozornil, že ministerstvo je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach, a žiadateľov informovať o prijatom opatrení, či už pôjde o vykonanie zápisu alebo jeho odmietnutie. O zápis manželstva žiadal poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo, ktorý tento rok uzavrel v Rakúsku manželstvo so svojím partnerom. O uznanie manželstva na Slovensku žiadal so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra nezapíše zahraničné manželstvá párov rovnakého pohlavia, Novotný chystá žalobu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra nezapíše manželstvá párov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzavreté v zahraničí. Ako rezort zdôraznil, na zápis takéhoto zväzku nemá právny základ. Pri posudzovaní konkrétneho podania ministerstvo vychádza z Ústavy SR, zo zákona o rodine, zákone o matrikách a tiež zo záväzkov SR, ktoré vyplývajú z práva EÚ.
Dostatočný právny základ
Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že pri vedení osobitnej matriky môže vykonávať len také úkony, pre ktoré existuje dostatočný právny základ v platnom právnom poriadku. Ďalej sa rezort odvoláva aj na článok ústavy, podľa ktorého je manželstvo jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou.
"Ide o normu ústavnej sily, ktorá je bezprostredne záväzná pre všetky orgány verejnej moci. Jej obsah nemožno meniť ani rozširovať prostredníctvom správnej alebo evidenčnej praxe," dodalo ministerstvo vnútra s tým, že na túto ústavnú úpravu nadväzuje aj zákon o rodine, ktorý manželstvo vymedzuje ako zväzok muža a ženy. Rezort vnútra vysvetlil, že je pri výkone matričnej agendy viazané týmto právnym vymedzením a nemá tak právomoc zápisom do osobitnej matriky priznať právnemu vzťahu status manželstva, keď nespĺňa jeho definičné znaky, ktoré ustanovuje slovenské právo.
Cudzia verejná listina
"Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že predmetný zväzok bol platne uzavretý podľa právneho poriadku iného štátu," skonštatovalo ministerstvo s tým, že zápis do osobitnej matriky nemožno chápať ako technický alebo mechanický úkon. Samotná existencia cudzej verejnej listiny totiž podľa rezortu vnútra nezakladá právny nárok na vykonanie akéhokoľvek zápisu do slovenských verejných evidencií.
"Cudzia verejná listina preukazuje skutočnosti, ktoré sú v nej osvedčené, nemôže však sama osebe rozšíriť právomoc orgánu verejnej moci SR ani založiť právny status, ktorý slovenský právny poriadok v požadovanej podobe neumožňuje evidovať," doplnilo ministerstvo, ktoré bude v tomto zmysle informovať aj žiadateľov o takýto zápis.
Právomoc členských štátov
Rezort doplnil, že si plne uvedomuje povinnosti SR, ktoré jej vyplývajú z členstva v EÚ vrátane prednosti práva EÚ a záväznosti judikatúry Súdneho dvora. Podľa ministerstva je však dôležité rozlišovať medzi vnútroštátnou právnou úpravou manželstva a povinnosťami členského štátu, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní práv garantovaných právom EÚ, najmä v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov. Rezort upozornil, že podľa Zmluvy o Európskej únii koná EÚ iba v medziach právomocí, ktoré jej členské štáty zverili v zmluvách. Rodinný stav a podmienky uzavretia manželstva podľa ministerstva naďalej patria do právomoci členských štátov.
"Právo Európskej únie môže členskému štátu ukladať povinnosť uznať určitý rodinný vzťah napríklad na účely zabezpečenia slobody pohybu a pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov. Takéto účelové uznanie však nezakladá povinnosť vykonať zápis do osobitnej matriky v právnej kategórii manželstva," doplnil rezort vnútra, podla ktorého je toto rozlišovanie dôležité aj z pohľadu článku Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého má EÚ rešpektovať rovnosť všetkých štátov pred zmluvami a tiež ich národnú identitu, ktorá je zakotvená v základných ústavných štruktúrach.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tak zdôraznil, že je pri výkone svojej pôsobnosti viazaný Ústavou SR a zákonmi. "Ministerstvo nemôže administratívnym postupom prekročiť hranice právomoci, ktoré orgánom výkonnej moci ustanovil ústavodarca a zákonodarca. Nemôžeme svojím rozhodnutím vytvárať nový právny status ani nahrádzať rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky," uzavrel Šutaj Eštok.
Slabé argumenty
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vysvetľuje na sociálnej sieti odmietnutie zápisu manželstiev párov rovnakého pohlavia, podľa Ivana Novotného (SaS) a jeho partnera Metoda Špačeka sú však jeho argumenty slabé.
Šutaja Eštoka označili za najneschopnejšieho ministra vnútra v dejinách samostatnej republiky a reagovali na jeho video, v ktorom právne vysvetľuje, prečo sú manželstvá párov rovnakého pohlavia v rozpore so slovenským a európskym právom. Minister totiž svojím rozhodnutím zamietol aj žiadosť Ivana a Metoda na zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v susednom Rakúsku.
Minister vnútra sa vo svojej argumentácii opiera o Ústavu SR a jej definíciu manželstva. Novotný však zdôraznil, že aj keď slovenská ústava upravuje, aké manželstvo je možné uzavrieť na Slovensku, nehovorí a nemôže hovoriť nič o tom, aké manželstvá majú iné štáty.
"A presne o to ide. My sme si s Metodom nedali žiadosť o uzavretie manželstva na Slovensku – tam by bola slovenská ústava aplikovateľná. Ale dali sme si žiadosť o uznanie sobášneho listu z iného členského štátu EÚ. No a zápisu tejto právnej skutočnosti naša ústava nijako nebráni," zdôraznil Novotný a pripomenul, že vo svojom rozsudku to potvrdil aj Súdny dvor EÚ.
"Druhým argumentom je rozhodnutie Ústavného "súdu" Poľska, ktoré vraj potvrdilo rovnaký výklad, aký prezentoval Šutaj Eštok. Vynechal však zásadnú vec, a to, že rozhodnutia poľského Ústavného "súdu" neplatia ani v samotnom Poľsku," doplnil Novotný a vysvetlil, že dôvodom je to, že celý súd je obsadený politickými nominantmi bývalej extrémistickej strany PiS, ktorých nie je možné legálne odvolať.
Novotný avizoval podanie žaloby
Podľa slov Novotného tak nejde o súd v pravom zmysle slova, a preto ani nová vláda nemôže publikovať jeho rozhodnutia. Rozhodnutia tohto súdu tak podľa Novotného nemajú žiadne právne účinky.
"Naopak, zápisy všetkých manželstiev už boli do poľskej matriky tento rok zrealizované. A viete čo sa v nadväznosti na to stalo konzervatívnemu Poľsku s rovnakou ústavnou definíciou manželstva ako má Slovensko? Nič. Akurát, že zrazu sa môže viac párov cítiť ako plnohodnotní občania aj doma," vyhlásil Novotný.
Dôvody, o ktoré sa minister opiera, sú tak podľa Novotného a jeho partnera nepoužiteľné pri zamietnutí ich žiadosti o zápis manželstva. Novotný sa zároveň domnieva, že takýto postup vykonalo ministerstvo na pokyn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a avizoval podanie žaloby.
Ministerstvo začalo vo veciach žiadostí o zápis manželstiev párov rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí konať po upozornení generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Ten 21. júna podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora na nečinnosť pri zápise manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort vnútra nevybavil v zákonnej lehote.
Upozornil, že ministerstvo je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach, a žiadateľov informovať o prijatom opatrení, či už pôjde o vykonanie zápisu alebo jeho odmietnutie. O zápis manželstva žiadal poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo, ktorý tento rok uzavrel v Rakúsku manželstvo so svojím partnerom. O uznanie manželstva na Slovensku žiadal so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra nezapíše zahraničné manželstvá párov rovnakého pohlavia, Novotný chystá žalobu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor Homosexuálne manželstvá Manželstvo Páry rovnakého pohlavia Ústava SR Zákon o rodine
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