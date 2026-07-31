Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ignác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. júla 2026

Pre štvrtinu Európanov je týždenná dovolenka v zahraničí naďalej luxus. Slováci sú na tom podobne


Tagy: dovolenka v zahraničí

Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu.



Zdieľať
gettyimages 2194346664 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu.


Pre niektorých Európanov sa dovolenka stala čoraz vzácnejšou „komoditou“. Ako referuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat, v roku 2025 si nemohlo dovoliť jeden týždeň dovolenky mimo domova 27,5 percenta občanov bloku. V porovnaní s rokom 2024 sa toto číslo zvýšilo o 0,5 percentuálneho bodu , čo naznačuje mierne zhoršenie situácie.

Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu. V porovnaní s populáciou v roku 2025 je dovedna 124 297 336 Európanov, ktorí boli nútení zostať doma, pretože si nemôžu dovoliť náklady na ubytovanie a cestovanie.

Najväčšie problémy sú v Rumunsku, kde si viac ako polovica populácie - až 61,4 percenta - nemôže dovoliť týždennú dovolenku mimo domova. Nasleduje Grécko (46,6 percenta), zatiaľ čo Bulharsko a Maďarsko majú rovnaký podiel, a to zhodne 39,1 percenta.

Na opačnom konci stupnice sa nachádza Luxembursko, kde si týždeň dovolenky mimo domova nemôže dovoliť 10,6 percenta obyvateľov. Nasleduje Švédsko (12,4 percenta) a Holandsko (12,8 percenta).

Slovensko nachádza blízko priemeru EÚ - týždennú dovolenku si v našej krajine nemôže dovoliť 29,1 % ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Pre štvrtinu Európanov je týždenná dovolenka v zahraničí naďalej luxus. Slováci sú na tom podobne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dovolenka v zahraničí
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra nezapíše zahraničné manželstvá párov rovnakého pohlavia, Novotný chystá žalobu
<< predchádzajúci článok
Požiar na Kréte naďalej nie je pod kontrolou, hasenie komplikuje silný vietor

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 