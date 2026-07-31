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31. júla 2026
Pre štvrtinu Európanov je týždenná dovolenka v zahraničí naďalej luxus. Slováci sú na tom podobne
Tagy: dovolenka v zahraničí
Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu.
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31.7.2026 (SITA.sk) - Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu.
Pre niektorých Európanov sa dovolenka stala čoraz vzácnejšou „komoditou“. Ako referuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat, v roku 2025 si nemohlo dovoliť jeden týždeň dovolenky mimo domova 27,5 percenta občanov bloku. V porovnaní s rokom 2024 sa toto číslo zvýšilo o 0,5 percentuálneho bodu , čo naznačuje mierne zhoršenie situácie.
Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu. V porovnaní s populáciou v roku 2025 je dovedna 124 297 336 Európanov, ktorí boli nútení zostať doma, pretože si nemôžu dovoliť náklady na ubytovanie a cestovanie.
Najväčšie problémy sú v Rumunsku, kde si viac ako polovica populácie - až 61,4 percenta - nemôže dovoliť týždennú dovolenku mimo domova. Nasleduje Grécko (46,6 percenta), zatiaľ čo Bulharsko a Maďarsko majú rovnaký podiel, a to zhodne 39,1 percenta.
Na opačnom konci stupnice sa nachádza Luxembursko, kde si týždeň dovolenky mimo domova nemôže dovoliť 10,6 percenta obyvateľov. Nasleduje Švédsko (12,4 percenta) a Holandsko (12,8 percenta).
Slovensko nachádza blízko priemeru EÚ - týždennú dovolenku si v našej krajine nemôže dovoliť 29,1 % ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pre štvrtinu Európanov je týždenná dovolenka v zahraničí naďalej luxus. Slováci sú na tom podobne © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre niektorých Európanov sa dovolenka stala čoraz vzácnejšou „komoditou“. Ako referuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat, v roku 2025 si nemohlo dovoliť jeden týždeň dovolenky mimo domova 27,5 percenta občanov bloku. V porovnaní s rokom 2024 sa toto číslo zvýšilo o 0,5 percentuálneho bodu , čo naznačuje mierne zhoršenie situácie.
Z dlhodobého hľadiska však toto číslo vykazuje výrazné zlepšenie, keďže v porovnaní s rokom 2015 sa percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždennú dovolenku, znížilo o 7,7 percentuálneho bodu. V porovnaní s populáciou v roku 2025 je dovedna 124 297 336 Európanov, ktorí boli nútení zostať doma, pretože si nemôžu dovoliť náklady na ubytovanie a cestovanie.
Najväčšie problémy sú v Rumunsku, kde si viac ako polovica populácie - až 61,4 percenta - nemôže dovoliť týždennú dovolenku mimo domova. Nasleduje Grécko (46,6 percenta), zatiaľ čo Bulharsko a Maďarsko majú rovnaký podiel, a to zhodne 39,1 percenta.
Na opačnom konci stupnice sa nachádza Luxembursko, kde si týždeň dovolenky mimo domova nemôže dovoliť 10,6 percenta obyvateľov. Nasleduje Švédsko (12,4 percenta) a Holandsko (12,8 percenta).
Slovensko nachádza blízko priemeru EÚ - týždennú dovolenku si v našej krajine nemôže dovoliť 29,1 % ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pre štvrtinu Európanov je týždenná dovolenka v zahraničí naďalej luxus. Slováci sú na tom podobne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dovolenka v zahraničí
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