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31. júla 2026

Pri masovom pokuse migrantov dostať sa do španielskej Ceuty zahynulo najmenej 34 ľudí


Tagy: Civilné obete Melilla Migranti Španielska vláda

Do španielskej enklávy na severnom pobreží Afriky sa podľa miestnych úradov pokúsilo preniknúť približne 60-tisíc ľudí z Maroka. Najmenej 34 ľudí zahynulo pri pokuse dostať sa z



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morocco_spain_ceuta_94187 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Do španielskej enklávy na severnom pobreží Afriky sa podľa miestnych úradov pokúsilo preniknúť približne 60-tisíc ľudí z Maroka.


Najmenej 34 ľudí zahynulo pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej enklávy Ceuta počas masového prílevu nelegálnych migrantov v uplynulých dňoch.  V piatok o tom informoval predseda vlády autonómneho mesta Ceuta Juan Jesús Vivas.

Desaťtisíce ľudí


Podľa jeho slov sa do Ceuty počas migračnej vlny dostalo približne 60-tisíc ľudí. Mnohí z nich sa do španielskej enklávy pokúsili preniknúť plávaním popri pohraničnej bariére, ktorá zasahuje do mora. Vivas neuviedol podrobnosti o okolnostiach, za akých 34 obetí zahynulo.

„Odhady naznačujú, že do nášho mesta vstúpilo približne 60-tisíc ľudí v dôsledku tejto udalosti,“ povedal Vivas. „Tento údaj ukazuje, že nie je možné zvládnuť takýto tlak. Je to absolútne nemožné,“ dodal.

Jediné hranice


Ceuta spolu s Melillou predstavujú jediné pozemné hranice Európskej únie (EÚ) s Afrikou. Obe španielske enklávy na severnom pobreží Maroka sú dlhodobo jedným z hlavných cieľov migrantov smerujúcich do Európy.

V minulosti už opakovane čelili hromadným pokusom o prekročenie hraníc po súši aj po mori.


Zdroj: SITA.sk - Pri masovom pokuse migrantov dostať sa do španielskej Ceuty zahynulo najmenej 34 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Melilla Migranti Španielska vláda
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