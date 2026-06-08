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08. júna 2026
Poľskí colníci zadržali viac než tonu heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál
Drogy z Iránu objavili v prístave Gdyňa, ich hodnota presahuje 51 miliónov eur. Poľské úrady v pondelok oznámili zadržanie viac než jednej tony heroínu ukrytého v ...
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Poľské úrady v pondelok oznámili zadržanie viac než jednej tony heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál v baltskom prístave Gdyňa. Podľa ministerstva vnútra ide o najväčší podobný zásah za viac než desať rokov.
Heroín v hodnote približne 220 miliónov zlotých (51,8 milióna eur) bol ukrytý v náklade dovezenom zo Spojených arabských emirátov (SAE). Na podozrivú zásielku ako prví upozornili britskí colníci.
Rekordná zásielka
Šéf poľskej polície Marek Boroň uviedol, že drogy pochádzali z Iránu. „Ide o najväčšiu operáciu tohto druhu za viac než desaťročie,“ povedal minister vnútra Marcin Kierwiňski na tlačovej konferencii.
V súvislosti s vyšetrovaním zadržali poľské úrady minulý mesiac troch poľských občanov, ktorých následne obvinila prokuratúra v Gdansku.
Desiatky ton drog
Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že množstvo drog zaistených Ústredným vyšetrovacím úradom od roku 2022 vzrástlo o 650 percent.
Od začiatku roka 2026 poľské úrady skonfiškovali viac než 83 ton drog v hodnote približne 600 miliónov zlotých (141,4 milióna eur). Počas celého minulého roka pritom zadržali 29 ton narkotík.
Zdroj: SITA.sk - Poľskí colníci zadržali viac než tonu heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál © SITA Všetky práva vyhradené.
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