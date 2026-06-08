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08. júna 2026

Poľskí colníci zadržali viac než tonu heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál


Tagy: Drogy Heroín Poľská polícia

Drogy z Iránu objavili v prístave Gdyňa, ich hodnota presahuje 51 miliónov eur. Poľské úrady v pondelok oznámili zadržanie viac než jednej tony heroínu ukrytého v ...



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gettyimages 1212836869 676x448 8.6.2026 (SITA.sk) - Drogy z Iránu objavili v prístave Gdyňa, ich hodnota presahuje 51 miliónov eur.

Poľské úrady v pondelok oznámili zadržanie viac než jednej tony heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál v baltskom prístave Gdyňa. Podľa ministerstva vnútra ide o najväčší podobný zásah za viac než desať rokov.


Heroín v hodnote približne 220 miliónov zlotých (51,8 milióna eur) bol ukrytý v náklade dovezenom zo Spojených arabských emirátov (SAE). Na podozrivú zásielku ako prví upozornili britskí colníci.



Rekordná zásielka


Šéf poľskej polície Marek Boroň uviedol, že drogy pochádzali z Iránu. „Ide o najväčšiu operáciu tohto druhu za viac než desaťročie,“ povedal minister vnútra Marcin Kierwiňski na tlačovej konferencii.


V súvislosti s vyšetrovaním zadržali poľské úrady minulý mesiac troch poľských občanov, ktorých následne obvinila prokuratúra v Gdansku.



Desiatky ton drog


Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že množstvo drog zaistených Ústredným vyšetrovacím úradom od roku 2022 vzrástlo o 650 percent.


Od začiatku roka 2026 poľské úrady skonfiškovali viac než 83 ton drog v hodnote približne 600 miliónov zlotých (141,4 milióna eur). Počas celého minulého roka pritom zadržali 29 ton narkotík.




Zdroj: SITA.sk - Poľskí colníci zadržali viac než tonu heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogy Heroín Poľská polícia
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