Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. mája 2026

Ministerstvo vnútra plánuje novelu zákona o vojnových hroboch


Tagy: Novela zákona pietne miesto Vojnové hroby

Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky.



Zdieľať
6720eb74b79c3219531780 676x488 21.5.2026 (SITA.sk) - Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky.


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky štvrtok zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Ako informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra, cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietnych miest.

Moderný a funkčný systém


Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. „Vojnové hroby sú súčasťou našej historickej pamäte a zaslúžia si dôstojnú ochranu aj efektívnu správu.“ dodal Michal Kaliňák.

Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky. Pripravovaná novela by preto mala prispieť k efektívnejšej správe vojnových hrobov a pietnych miest a zlepšiť manažovanie tejto agendy vo vzťahu k miestnej štátnej správe, mestám a obciam, ktorých súčasťou vojnové hroby sú.

Reálny počet


Na území Slovenska sa nachádza množstvo vojnových cintorínov, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ pripomínajúcich udalosti 1. a 2. svetovej vojny. Rezort eviduje viac ako 32-tisíc vojnových hrobov, no odhaduje sa, že ich reálny počet je oveľa vyšší.

„Novela prinesie spresnenie základných pojmov, zavedenie nových definícií, úpravu financovania starostlivosti o vojnové hroby, ako aj efektívnejšie nastavenie poskytovania príspevkov. Súčasťou zmien bude aj zefektívnenie evidencie vojnových hrobov a samotného výkonu starostlivosti o tieto pietne miesta,“ konkretizoval ďalej Kaliňák.

Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portál Slov-lex. Lehota na podanie vyjadrení je 10 dní od zverejnenia predbežnej informácie ministerstvom vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra plánuje novelu zákona o vojnových hroboch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela zákona pietne miesto Vojnové hroby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Šimečka na druhom mieste. Smer-SD by ako víťaz volieb získal najviac mandátov, Fico vedie aj v rebríčku dôveryhodnosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 