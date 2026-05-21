|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
Ministerstvo vnútra plánuje novelu zákona o vojnových hroboch
Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky.
Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky štvrtok zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Ako informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra, cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietnych miest.
Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. „Vojnové hroby sú súčasťou našej historickej pamäte a zaslúžia si dôstojnú ochranu aj efektívnu správu.“ dodal Michal Kaliňák.
Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky. Pripravovaná novela by preto mala prispieť k efektívnejšej správe vojnových hrobov a pietnych miest a zlepšiť manažovanie tejto agendy vo vzťahu k miestnej štátnej správe, mestám a obciam, ktorých súčasťou vojnové hroby sú.
Na území Slovenska sa nachádza množstvo vojnových cintorínov, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ pripomínajúcich udalosti 1. a 2. svetovej vojny. Rezort eviduje viac ako 32-tisíc vojnových hrobov, no odhaduje sa, že ich reálny počet je oveľa vyšší.
„Novela prinesie spresnenie základných pojmov, zavedenie nových definícií, úpravu financovania starostlivosti o vojnové hroby, ako aj efektívnejšie nastavenie poskytovania príspevkov. Súčasťou zmien bude aj zefektívnenie evidencie vojnových hrobov a samotného výkonu starostlivosti o tieto pietne miesta,“ konkretizoval ďalej Kaliňák.
Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portál Slov-lex. Lehota na podanie vyjadrení je 10 dní od zverejnenia predbežnej informácie ministerstvom vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra plánuje novelu zákona o vojnových hroboch © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky štvrtok zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Ako informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra, cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietnych miest.
Moderný a funkčný systém
Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. „Vojnové hroby sú súčasťou našej historickej pamäte a zaslúžia si dôstojnú ochranu aj efektívnu správu.“ dodal Michal Kaliňák.
Zákon o vojnových hroboch platí od roku 2005, avšak doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe odhalili viaceré nedostatky. Pripravovaná novela by preto mala prispieť k efektívnejšej správe vojnových hrobov a pietnych miest a zlepšiť manažovanie tejto agendy vo vzťahu k miestnej štátnej správe, mestám a obciam, ktorých súčasťou vojnové hroby sú.
Reálny počet
Na území Slovenska sa nachádza množstvo vojnových cintorínov, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ pripomínajúcich udalosti 1. a 2. svetovej vojny. Rezort eviduje viac ako 32-tisíc vojnových hrobov, no odhaduje sa, že ich reálny počet je oveľa vyšší.
„Novela prinesie spresnenie základných pojmov, zavedenie nových definícií, úpravu financovania starostlivosti o vojnové hroby, ako aj efektívnejšie nastavenie poskytovania príspevkov. Súčasťou zmien bude aj zefektívnenie evidencie vojnových hrobov a samotného výkonu starostlivosti o tieto pietne miesta,“ konkretizoval ďalej Kaliňák.
Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portál Slov-lex. Lehota na podanie vyjadrení je 10 dní od zverejnenia predbežnej informácie ministerstvom vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra plánuje novelu zákona o vojnových hroboch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO
Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Šimečka na druhom mieste. Smer-SD by ako víťaz volieb získal najviac mandátov, Fico vedie aj v rebríčku dôveryhodnosti
Šimečka na druhom mieste. Smer-SD by ako víťaz volieb získal najviac mandátov, Fico vedie aj v rebríčku dôveryhodnosti