Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO
Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mács. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo štvrtok sprevádzal albánskeho ...
21.5.2026 (SITA.sk)
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo štvrtok sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mács. Pezinok totiž vlani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirditë na severe Albánska.
Prezident Pellegrini pri tejto príležitosti zdôraznil hodnotu partnerstva medzi slovenským a albánskym regiónom. „Spája nás veľa spoločného – najmä vinohradníctvo a baníctvo,“ povedal a dodal, že Malokarpatská oblasť má veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu. „Oplýva prírodnými krásami, historickými pamiatkami, ale aj bohatou vinohradníckou a vinárskou tradíciou,“ doplnil.
Pellegrini verí, že krásy Malých Karpát spolu s blízkosťou hlavného mesta Bratislavy prilákajú viac turistov z Albánska. „Som tiež potešený, že čoraz viac Slovákov objavuje Albánsko ako atraktívnu turistickú destináciu. Nová priama letecká linka medzi Bratislavou a Tiranou určite k tomu výrazne prispieva,“ uviedol slovenský prezident.
Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Bajram Begaj absolvoval svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska v novodobej histórii, zatiaľ čo Pellegrini bol v marci minulého roka prvým slovenským prezidentom, ktorý navštívil Tiranu. Táto výmena návštev posilnila vzťahy medzi Slovenskom a Albánskom a rozšírila obojstrannú spoluprácu v rôznych oblastiach.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské stíhačky nebezpečne zachytili britské prieskumné lietadlo nad Čiernym morom – VIDEO
Ministerstvo vnútra plánuje novelu zákona o vojnových hroboch
