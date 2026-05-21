21. mája 2026

Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO


Tagy: Prezident Slovenskej republiky primátor Pezinka

Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mács. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo štvrtok sprevádzal albánskeho ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mács.


Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo štvrtok sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mács. Pezinok totiž vlani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirditë na severe Albánska.

Prezident Pellegrini pri tejto príležitosti zdôraznil hodnotu partnerstva medzi slovenským a albánskym regiónom. „Spája nás veľa spoločného – najmä vinohradníctvo a baníctvo,“ povedal a dodal, že Malokarpatská oblasť má veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu. „Oplýva prírodnými krásami, historickými pamiatkami, ale aj bohatou vinohradníckou a vinárskou tradíciou,“ doplnil.

Pellegrini verí, že krásy Malých Karpát spolu s blízkosťou hlavného mesta Bratislavy prilákajú viac turistov z Albánska. „Som tiež potešený, že čoraz viac Slovákov objavuje Albánsko ako atraktívnu turistickú destináciu. Nová priama letecká linka medzi Bratislavou a Tiranou určite k tomu výrazne prispieva,“ uviedol slovenský prezident.

Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Bajram Begaj absolvoval svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska v novodobej histórii, zatiaľ čo Pellegrini bol v marci minulého roka prvým slovenským prezidentom, ktorý navštívil Tiranu. Táto výmena návštev posilnila vzťahy medzi Slovenskom a Albánskom a rozšírila obojstrannú spoluprácu v rôznych oblastiach.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sprevádzal albánskeho prezidenta Begaja v Pezinku – FOTO

