Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Šimečka na druhom mieste. Smer-SD by ako víťaz volieb získal najviac mandátov, Fico vedie aj v rebríčku dôveryhodnosti
Progresívci si oproti aprílovému prieskumu pohoršili o 0,9 percentuálneho bodu. Ak by sa voľby konali v polovici mája, zvíťazila by v nich strana
21.5.2026 (SITA.sk) - Progresívci si oproti aprílovému prieskumu pohoršili o 0,9 percentuálneho bodu.
Ak by sa voľby konali v polovici mája, zvíťazila by v nich strana Smer-SD so ziskom 20,1 percenta hlasov voličov. Strana sa od posledného prieskumu agentúry SANEP udržala na prvom mieste aj napriek poklesu o 0,4 percentuálneho bodu.
Progresívne Slovensko by skončilo za Smerom s podporou 18,8 percenta voličov. Progresívci si oproti aprílovému prieskumu pohoršili o 0,9 percentuálneho bodu. Ukázal to najnovší prieskum volebných preferencií agentúry SANEP pre televíziu TA3. Agentúra vykonávala prieskum od 11. do 19. mája na vzorke 2 300 respondentov.
Kto by sa dostal do parlamentu?
S podporou 11,2 percenta voličských hlasov by na treťom mieste skončilo hnutie Republika. Štvrté miesto obsadilo Hnutie Slovensko, ktoré by volilo 8,3 percenta voličov. Za ním nasleduje Hlas-SD so ziskom 7,6 percenta. Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (7,2 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,1 %) a Demokrati s podporou 5,8 percenta voličov. Do Národnej rady SR by sa podľa najnovšieho prieskumu nedostala koaličná Slovenská národná strana (4,3 %), Maďarská aliancia (4 %) ani Sme rodina (3,9 %).
Najviac poslaneckých mandátov - 36, by získala strana Smer-SD. Progresívne Slovensko by malo v parlamente 33 kresiel, hnutie Republika 20, Hnutie Slovensko 14, Hlas-SD a Sloboda a Solidarita by mali zhodne po 13 poslancov, kresťanskí demokrati by ich získali 11 a Demokrati 10.
Dôvera v lídroch
Prieskum zisťoval aj mieru dôvery politických lídrov. Ako najdôveryhodnejší politik z prieskumu vyšiel predseda Smeru Robert Fico, ktorému dôveruje 41 percent opýtaných. Nedôveru mu vyjadrilo 48 percent opýtaných. Za ním nasleduje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorému deklarovalo dôveru 37 percent respondentov a nedôveru 53 percent.
Predsedovi Republiky Milanovi Uhríkovi dôveruje 34 percent respondentov, predsedovi Hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi 28 percent a predsedovi strany Sloboda a Solidarita Branislavovi Gröhlingovi dôveruje 23 percent opýtaných. Predsedovi KDH verí 22 percent respondentov, lídrovi Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi 17 percent, predsedovi Demokratov Jaroslavovi Naďovi 13 percent a šéfovi Slovenskej národnej strany dôveruje 11 percent opýtaných.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka na druhom mieste. Smer-SD by ako víťaz volieb získal najviac mandátov, Fico vedie aj v rebríčku dôveryhodnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
