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26. júna 2026

Ministerstvo vnútra pokračuje v kampani „Staň sa policajtom“, cieľom je stabilizovať Policajný zbor


Tagy: Kampaň Staň sa policajtom Pracovné podmienky Pracovné príležitosti Žiadosť

Pokračovanie a zviditeľnenie kampane je podľa ministerstva jedným z krokov smerom k stabilizácii Policajného zboru.



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policajt policia 676x466 26.6.2026 (SITA.sk) - Pokračovanie a zviditeľnenie kampane je podľa ministerstva jedným z krokov smerom k stabilizácii Policajného zboru.


Ministerstvo vnútra toto leto pokračuje v náborovej kampani „Staň sa policajtom“. Ako rezort informoval, kampaň bude prítomná vo verejnom aj online priestore tak, aby oslovila čo najviac záujemcov o službu v Policajnom zbore. Kampaň už bežala od marca do júna 2025, pričom sa v rámci nej do online formulára na webe https://www.stansapolicajtom.sk/ zaregistrovalo 4 635 uchádzačov. Podľa ministerstva je to viac ako za celý rok 2024, keď prišlo necelých 4 500 prihlášok do Policajného zboru. Vďaka kampani bol tak rok 2025 prvým rokom, keď do Policajného zboru nastúpilo viac policajtov, ako z neho odišlo.

Verejná súťaž


Ministerstvo vnútra v máji formou podlimitnej zákazky vyhlásilo verejnú súťaž s oslovením viacerých uchádzačov. Najnižšiu cenu za požadované služby – 138 650 eur bez DPH (170 539 eur s DPH) – ponúkla spoločnosť KPK Print s. r. o. z Košíc. Dodávateľ bude až do konca roka projektovo zastrešovať manažment a nákup mediálneho priestoru kampane, ktorú pripravili interní zamestnanci ministerstva vnútra. Okrem realizácie vhodných komunikačných formátov poskytne aj strategické odporúčania pri nasadzovaní kreatívnych riešení, zabezpečí nákup mediálneho priestoru a vypracuje komplexný report výsledkov kampane," uviedol rezort vnútra.

Počet žiadostí


Aktuálne ministerstvo eviduje takmer 3 400 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. „V tomto roku sme už prijali viac ako 650 nových policajtov, pričom odišlo približne 300 policajtov. Stále však chýba približne 3 200 policajtov, najmä v poriadkovej a dopravnej polícii. V Policajnom zbore v súčasnosti slúži 19 818 policajtov,“ pripomenul rezort.

Pokračovanie a zviditeľnenie kampane je podľa ministerstva jedným z krokov smerom k stabilizácii Policajného zboru. Rezort zároveň pristúpil k viacerým opatreniam. „Nové telesné previerky uchádzačov o službu v Policajnom zbore zohľadňujú profesijné požiadavky bezpečnostných zložiek. Upravili sa tiež podmienky prijatia v súvislosti so zdravotnou kondíciou uchádzačov – problémom pri vstupe do polície už nie sú okuliare ani alergie. Prácu policajta sme zatraktívnili prostredníctvom viacerých finančných aj nefinančných benefitov a začali sme systémovo riešiť služobné bývanie,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.

Lepšie pracovné podmienky


Rezort tiež skonštatoval, že policajtom zlepšuje pracovné podmienky. „Dochádza k obmene vozového parku, výstroja a techniky, rekonštruujú sa pracoviská a celkovo sa modernizuje vybavenie polície. V oblasti sociálneho zabezpečenia budú môcť mať aj policajti nárok na otcovskú dovolenku, policajtkám sa zvýši tehotenské a zavádzajú sa aj ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k sociálnej ochrane rodiny policajta v náročných životných situáciách, ktoré vnikajú v súvislosti so službou štátu. Aj toto sú konkrétne kroky, ktorými budujeme bezpečné a odolné Slovensko – pretože bezpečný štát sa začína pri ľuďoch, ktorí ho každý deň chránia,“ uviedlo ministerstvo.

Ministerstvo takisto pripomenulo, že zvýšenie platov policajtov a nová platová trieda budú témou budúcoročného rozpočtu. „Ministerstvo vnútra zároveň pracuje na ďalších opatreniach inšpirovaných dobrou praxou v zahraničí. Informovať o nich budeme čoskoro,“ dodal rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra pokračuje v kampani „Staň sa policajtom“, cieľom je stabilizovať Policajný zbor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kampaň Staň sa policajtom Pracovné podmienky Pracovné príležitosti Žiadosť
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