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26. júna 2026
Pri železničnej stanici Nové mesto v Bratislave sa vykoľajila električka
Tagy: vykoľajenie električky
Električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky. Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky.
Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na Tomášikovej ulici v blízkosti železničnej stanice Nové mesto v dôsledku vykoľajenia električky.
Ako policajti informovali na sociálnej sieti, električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky.
„Predpoklad dopravného obmedzenia je približne dve hodiny. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo," uviedla polícia. Doplnila, že vodičov v tejto súvislosti vyzýva,aby na prejazd využili alternatívnu trasu.
Zdroj: SITA.sk - Pri železničnej stanici Nové mesto v Bratislave sa vykoľajila električka © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na Tomášikovej ulici v blízkosti železničnej stanice Nové mesto v dôsledku vykoľajenia električky.
Ako policajti informovali na sociálnej sieti, električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky.
„Predpoklad dopravného obmedzenia je približne dve hodiny. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo," uviedla polícia. Doplnila, že vodičov v tejto súvislosti vyzýva,aby na prejazd využili alternatívnu trasu.
Zdroj: SITA.sk - Pri železničnej stanici Nové mesto v Bratislave sa vykoľajila električka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vykoľajenie električky
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