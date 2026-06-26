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26. júna 2026

Pri železničnej stanici Nové mesto v Bratislave sa vykoľajila električka


Tagy: vykoľajenie električky

Električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky. Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na ...



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730189165_1016830300872800_1158582575151640353_n 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky.


Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na Tomášikovej ulici v blízkosti železničnej stanice Nové mesto v dôsledku vykoľajenia električky.

Ako policajti informovali na sociálnej sieti, električka zasahuje cez dva jazdné pruhy, premávka je preto v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky.

„Predpoklad dopravného obmedzenia je približne dve hodiny. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo," uviedla polícia. Doplnila, že vodičov v tejto súvislosti vyzýva,aby na prejazd využili alternatívnu trasu.


Zdroj: SITA.sk - Pri železničnej stanici Nové mesto v Bratislave sa vykoľajila električka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vykoľajenie električky
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